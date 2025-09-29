Cum ar putea ajunge Tomahawk-urile în Ucraina

Zelenski a cerut Statelor Unite să aprobe vânzarea de Tomahawk către state europene, care apoi să le transfere mai departe armatei ucrainene. Vance a declarat la postul „Fox News Sunday” că „președintele Donald Trump va lua decizia finală” în privința acestei tranzacții.

U.S. Vice-President JD Vance confirmed today on Fox News that the Trump Administration is seriously considering the sale of BGM-109 “Tomahawk” Land Attack Cruise Missiles (TLAM), which have a range of up to 1,500 miles, as well as other advanced weaponry, to Europe to provide to… pic.twitter.com/E9GmOMxZG1 — OSINTdefender (@sentdefender) September 28, 2025

„Ne uităm cu atenție la mai multe cereri venite din partea europenilor”, a spus vicepreședintele american.

O armă cu bătaie de 2.500 de kilometri

Rachetele Tomahawk, utilizate în trecut de marina americană în conflicte precum cel din Irak și Siria, pot atinge o rază de 2.500 de kilometri. Asta înseamnă că, dacă ar ajunge în dotarea armatei ucrainene, aceste arme ar putea lovi chiar și ținte aflate pe teritoriul Rusiei, inclusiv Moscova.

Reporter asks Zelensky if he has requested Tomahawk cruise missiles from the USA:



Zelensky answers that Ukraine has provided the U.S. with a list of weapon systems worth $90 billion it would want to buy with Ukrainian and EU funds in a single weapons package.



On top of that,… pic.twitter.com/sFATTL9WTb — Visegrád 24 (@visegrad24) September 27, 2025

O astfel de livrare ar fi considerată de Kremlin drept o escaladare majoră a conflictului.

Trump, între presiunea Kievului și frustrarea față de Putin

De-a lungul mandatului său, Donald Trump a respins în repetate rânduri cererile Ucrainei de a primi rachete cu rază lungă de acțiune. Totuși, tensiunile cu Vladimir Putin s-au accentuat după ce liderul de la Kremlin a refuzat propunerile de pace venite de la Washington.

„Am încercat să negociem pacea încă de la începutul administrației, dar rușii trebuie să se trezească și să accepte realitatea. Mor foarte mulți oameni și nu au mare lucru de arătat pentru acest război”, a spus JD Vance.

Războiul din Ucraina, blocat pe front

Vicepreședintele american a adăugat că ofensiva Rusiei a stagnat în ultimele luni, cu foarte puține câștiguri teritoriale. În schimb, atacurile cu rachete și drone asupra infrastructurii ucrainene au continuat zilnic.

Pentru Kiev, obținerea rachetelor Tomahawk ar însemna nu doar o consolidare a apărării, ci și o capacitate de lovitură strategică fără precedent în războiul început în februarie 2022, mai scrie Reuters.

