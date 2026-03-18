Radar „dezactivat” cu un cearșaf și bandă adezivă

Duminică dimineață, persoane necunoscute au dezactivat temporar un radar de viteză în localitatea Hopfen am See, din landul german Bavaria, după ce au acoperit dispozitivul cu lenjerie de pat și bandă adezivă.

Un șofer a fost cel care a observat dispozitivul camuflat și a anunțat poliția.

Conform autorităților, făptașii au acționat cu atenție. Toate componentele importante ale sistemului au fost acoperite, de la unitatea de măsurare până la cameră.

Polițiștii au îndepărtat materialele direct la fața locului, iar dispozitivul a fost repus în funcțiune.

Posibile anchete pentru distrugere

Autoritățile verifică acum dacă acoperirea radarului a provocat vreo avarie.

Dacă se va constata că dispozitivul a fost deteriorat, ar putea fi deschisă o anchetă pentru distrugere. Potrivit legii, persoanele care deteriorează sau scot din funcțiune radare de viteză comit o infracțiune.

În urmă cu câteva zile, tot în Germania, persoane necunoscute au tras cu o armă de foc asupra unui radar de viteză instalat recent. Incidentul a avut loc pe autostrada B4, în apropierea zonei Oderteich din districtul Goslar. Pagubele estimate se ridică la câteva zeci de mii de euro.

Germania are aproximativ 4.691 de radare fixe

Radarele cu cele mai multe înregistrări privind depășirea vitezei legale în Germania se află în zonele urbane și pe drumurile intens circulate, mai ales în landurile cu trafic ridicat precum Bavaria.

Conform datelor recente, Germania are aproximativ 4.691 de radare fixe, iar cele mai multe amenzi pentru viteză sunt aplicate acolo unde limitele sunt stricte, în special în localități, unde limita standard este de 50 km/h. Zonele cu cel mai ridicat număr de înregistrări sunt acelea cu trafic intens, cum ar fi orașele mari și autostrăzile cu restricții de viteză.

Pentru depășirile severe ale vitezei, sancțiunile pot merge până la suspendarea permisului de conducere pe mai multe luni și amenzi de până la 738,5 euro, în funcție de cât s-a depășit viteza legală. Deși Germania dispune de sectoare fără limită generală de viteză pe autostrăzi, cele mai multe cazuri de depășire și amenzile asociate provin din zonele urbane și drumurile naționale cu limitări clare.

