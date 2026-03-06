Radar distrus cu o armă de foc, în Germania

Un radar instalat pe drumul federal B4, în apropierea zonei Oderteich, din districtul Goslar, a fost grav avariat după ce persoane necunoscute au tras asupra lui cu o armă de foc.

Potrivit datelor poliției, citate de publicația Norddeutscher Rundfunk, fapta s-ar fi petrecut într-un interval cuprins între duminică, 1 martie, și marți dimineață, 3 martie. În această perioadă, un autor necunoscut ar fi tras cu o armă de foc asupra instalației de măsurare a vitezei, recent montată pe acest sector de drum.

Poliția caută martori

Poliția din Braunlage a precizat că radarul a fost serios avariat, iar costurile pentru repararea sau înlocuirea echipamentului sunt estimate la zeci de mii de euro.

Anchetatorii continuă investigațiile pentru a identifica persoana sau persoanele responsabile pentru distrugerea sistemului de control al vitezei. Autoritățile fac apel la orice persoană care ar putea avea informații despre incident să contacteze poliția din Braunlage.

Tot în Germania, un control de rutină efectuat pe 2 martie s-a încheiat cu amenzi de 1.500 de euro pentru un șofer român de TIR de 34 de ani și colegul său de 28 de ani cu care făcea echipaj. Pentru că cei doi nu au putut achita sumele pe loc, patronul firmei a fost nevoit să intervină și să plătească pentru ei. Cele două radare care l-au prins pe camionagiul român, botezate „Anton” și „Dana”, au generat în 2025, în districtul Soest, aproximativ un milion de euro din amenzi.

Germania are aproximativ 4.691 de radare fixe

Radarele cu cele mai multe înregistrări privind depășirea vitezei legale în Germania se află în zonele urbane și pe drumurile intens circulate, mai ales în landurile cu trafic ridicat precum Bavaria.

Conform datelor recente, Germania are aproximativ 4.691 de radare fixe, iar cele mai multe amenzi pentru viteză sunt aplicate acolo unde limitele sunt stricte, în special în localități, unde limita standard este de 50 km/h. Zonele cu cel mai ridicat număr de înregistrări sunt acelea cu trafic intens, cum ar fi orașele mari și autostrăzile cu restricții de viteză.

Pentru depășirile severe ale vitezei, sancțiunile pot merge până la suspendarea permisului de conducere pe mai multe luni și amenzi de până la 738,5 euro, în funcție de cât s-a depășit viteza legală. Deși Germania dispune de sectoare fără limită generală de viteză pe autostrăzi, cele mai multe cazuri de depășire și amenzile asociate provin din zonele urbane și drumurile naționale cu limitări clare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE