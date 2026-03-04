Șofer român de TIR, depășire de viteză și încălcarea timpilor de conducere

În jurul orei 8.00, agenții au oprit pe Danziger Ring un camion cu semiremorcă și, după aplicarea marjei de toleranță, vehiculul circula cu 11 km/h peste limita legală, conform soester-anzeiger.de.

La bord se aflau un șofer român în vârstă de 34 de ani și colegul cu care făcea echipă, un tânăr de 28 de ani. În urma verificării tahografului, polițiștii au constatat mai multe abateri.

„Ambii șoferi au depășit timpii de conducere permiși și nu au respectat perioadele săptămânale obligatorii de odihnă”, a transmis poliția din Soest.

Amenzi de 750 de euro pentru fiecare

Pentru neregulile constatate, fiecare dintre cei doi șoferi a fost sancționat cu o amendă de 750 de euro, bani pe care nu au putut să-i plătească pe loc.

Conform legislației privind personalul din transporturi, antreprenorul răspunde pentru încălcările comise de angajații săi, drept urmare polițiștii au contactat responsabilul firmei, care le-a pus la dispoziție șoferilor suma necesară pentru achitarea amenzilor.

După aproximativ două ore și jumătate, cei doi și-au putut continua deplasarea.

„Anton” și „Dana” au făcut 1 milion de euro din amenzi în 2025

Cele două remorci radar „Anton” și „Dana” au generat în 2025, în districtul Soest, aproximativ un milion de euro din amenzi.

Potrivit datelor oficiale, cele două dispozitive au înregistrat în jur de 22.400 de depășiri ale vitezei legale.

Tot în Germania și tot într-un singur oraș, Nienburg, peste 30.000 de șoferi au fost prinși de două radare și amendați pentru viteză excesivă, în 2025. Aproape 500 de permise au fost suspendate, iar încasările au atins un nivel fără precedent, de peste 2,2 milioane de euro.

Germania are aproximativ 4.691 de radare fixe

Radarele cu cele mai multe înregistrări privind depășirea vitezei legale în Germania se află în zonele urbane și pe drumurile intens circulate, mai ales în landurile cu trafic ridicat precum Bavaria.

Conform datelor recente, Germania are aproximativ 4.691 de radare fixe, iar cele mai multe amenzi pentru viteză sunt aplicate acolo unde limitele sunt stricte, în special în localități, unde limita standard este de 50 km/h. Zonele cu cel mai ridicat număr de înregistrări sunt acelea cu trafic intens, cum ar fi orașele mari și autostrăzile cu restricții de viteză.

Pentru depășirile severe ale vitezei, sancțiunile pot merge până la suspendarea permisului de conducere pe mai multe luni și amenzi de până la 738,5 euro, în funcție de cât s-a depășit viteza legală. Deși Germania dispune de sectoare fără limită generală de viteză pe autostrăzi, cele mai multe cazuri de depășire și amenzile asociate provin din zonele urbane și drumurile naționale cu limitări clare.

