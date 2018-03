RADET se laudă că factura la căldură pentru un apartament racordat la sistemul centralizat este cu peste 1.000 de lei mai mică față de o centrală pe gaze, potrivit unei prezentări de pe site-ul său, descoperită de către Economica.net. Numai că această afirmație nu spune toată povestea. Libertatea vă arată cum stă situația de fapt.

Numai că facturile la energie termică sunt subvenționate de la bugetul local al Municipiului București, iar RADET este în insolvență de doi ani, cu datorii de peste 3 miliarde de lei către ELCEN, furnizorul de căldură al Capitalei.

Astfel, există șanse foarte mari ca prețurile să fie majorate sau ca primăria să nu mai plătească o parte a subvenției pentru a investi sumele în reparații de străzi sau alte proiecte.

De asemenea, există șansa ca alimentarea cu energie termică să fie întreruptă, deoarece RADET nu are bani de investiții, iar conductele sale sunt practic adevărate stropitori. Și asta pentru pierderile pe rețea ajung la 40%. De altfel, în ianuarie un astfel de incident a avut loc în ianuarie, când doi angajați RADET au murit după o explozie, în timp ce lucrau la repararea unei avarii.

RADET și ELCEN sunt legate ombilical una de alta, iar primăria București anunța în vara anului trecut că vrea să cumpere ELCEN. Dar pentru asta trebuie să plătească cel puțin 150 de milioane de euro, cât este valoarea de piață a ELCEN.

Ofensiva RADET pentru recuperarea clienților

Potrivit RADET, un apartament de două camere ar avea nevoie de 6,12 gigacalorii pe an pentru a se asigura o temperatură interioară de 20 de grade Celsius. Or, aceasta are un preț de 164,4 lei pe gigacalorie, pe când RADET susține că aceeași cantitate de energie termică se produce cu 355,74 lei.

Astfel, pentru un apartament de două camere, economia ar fi de 1.050 de lei pe an.

Pentru 3 camere, ar fi necesare 8,22 de gigacalorii, iar o centrală murală ar produce gigacloria cu 331,32 lei. Economia ar fi de 1.400 de lei pe an.

În fine, pentru patru camere, consumul ar fi de 10,52 gigacalorii, iar cei cu centrală produc gigacaloria cu 290,3 lei. Economia ar fi de 1.300 de lei.

Oficialii RADET încearcă de mai mult timp să arate populației că rămânerea sau racordarea la sistemul centralizat este o opțiune mai bună.

Emisii și explozii

Compania spune că centralele murale sunt periculoase, pentru că pot exploda, dar și toxice, deoarece produc emisii poluante. În cazul sistemului centralizat, emisiile sunt realizate de către centralele ELCEN, respectiv CET Sud, CET Palas, CET Grozăvești și CET Vest, dar acestea sunt dispersate la altitudini mai mari și sunt deja filtrate.

Un proiect depus anul trecut prevede blocarea celor care vor să se debranșeze de la sistemele centralizate.

Pentru mai multe informații despre cum funcționează o centrală modernă care produce agent termic, puterți urmări reportajul efectuat la CET Vest.