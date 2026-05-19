Război total la Transporturi

Cristian Pistol susține că declarațiile publice ale lui Cosma subminează poziția juridică a statului român în instanță și oferă argumente avocaților constructorului, în condițiile în care miza litigiului o reprezintă banii contribuabililor.

CNAIR a fost obligată să plătească de Curtea de Arbitraj despăgubiri de 340 de milioane de lei firmei italiene din cauza întârzierilor generate de statul român pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda, tronson realizat de aceasta. Compania de Drumuri a contestat decizia la Curtea de Apel București, procesul fiind în curs de judecată.

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a semnat, în 2021, un acord menit să limiteze paguba, dar acesta s-a dovedit juridic inconsistent, potrivit Curții de Arbitraj. Secretarul de stat Horațiu Cosma a taxat în termeni duri conducerea CNAIR.

„(Acordul, n.r.) nu a fost semnat cum trebuie, nu a fost legalizat la notar, nu a fost prezentat în formatul legal. Deci, pe vicii de procedură, cineva s-a împiedicat și a spus «nu îl iau în considerare». S-a semnat pe genunchi o hârtie igienică, ce nu a fost luată în considerare și, în loc să plătim maxim 150 de milioane de lei, astăzi plătim 340 de milioane. Am cerut un document extrem de serios de la compania de drumuri. Discutăm cu domnul ministru, o să trimitem probabil și Corpul de Control acolo, să vedem ce Doamne-ferește s-a întâmplat. L-am informat (pe premierul Ilie Bolojan n.r.)”, a precizat Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, pentru Economedia.

Cristian Pistol spune că a citit „cu stupefacție” declarația secretarului de stat privind litigiul CNAIR – Pizzarotti și a explicat cum a decurs respectivul acord, susținând că a fost redactat „cu asistența juridică a unei mari case de avocatură”.

„Faptele sunt următoarele: ⁠în anul 2021, CNAIR a încheiat un acord cu Pizzarotti prin care constructorul accepta plafonarea pretențiilor la 149,6 milioane lei, renunțând la orice alte pretenții. Acordul a fost redactat cu asistența juridică a unei mari case de avocatură din România. Tribunalul Arbitral a ales să ignore acest acord, pe motive procedurale pe care CNAIR le contestă la Curtea de Apel București. Aceste date i-au fost transmise domnului Horațiu Cosma, în data de 18 mai 2026, chiar la solicitarea sa telefonică”, a precizat directorul CNAIR.

Reacția dură a lui Cristian Pistol

Șeful CNAIR îl acuză pe secretarul de stat de sabotaj, susținând că declarațiile lui Horațiu Cosma vor fi folosite de avocații constructorului Pizzarotti în instanță.

„Este îngrijorător însă ca la câteva ore după primirea informării, în calitate de reprezentant al unei autorități publice, același domn Cosma a declarat în mass-media că acordul CNAIR este «o hârtie igienică». Este legitim să ne întrebăm cum servește interesul public discreditarea în presă, de către un secretar de stat, a poziției juridice a statului român, într-un litigiu activ în care CNAIR apără banii contribuabililor? Constructorul Pizzarotti citește aceste declarații. Avocații lor le vor folosi în instanță. Asta în condițiile în care CNAIR a acționat cu bună-credință, în conformitate cu prevederile legale și contractuale. Vă anunț domnule Cosma că vom continua să facem acest lucru”, a precizat Cristian Pistol.

El a mai adăugat că Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda a început și a fost derulat defectuos cu mult înainte de venirea sa la CNAIR, în octombrie 2021. „Intervenția mea, ca nou director al CNAIR, a făcut practic posibilă deblocarea proiectului și recepția la terminarea lucrărilor, în decembrie 2021”, a mai spus el.

Istoricul proiectului lot 1 Autostrada Sebeș–Turda

Contractul de proiectare și execuție al lotului 1 Autostrada A10 Sebeș – Turda a fost încheiat la 14.11.2014 între Asocierea Impresa Pizzarotti & C SPA – Pomponio Construcții SRL și CNAIR SA. Valoarea contractului a fost de 541.739.137,21 lei fără TVA, iar durata era de 22 luni (4 proiectare + 18 execuție).

CNAIR informează că data de începere a fost 2 decembrie 2014, și că deschiderea traficului, privind etapa I a avut loc pe 30 noiembrie 2020 (km 0+000 – km 15+500).

„Recepția la terminarea lucrărilor: aprobată la 30.12.2021. Perioada de garanție: prelungită de CNAIR până la 07.06.2027, ca măsură de protejare a intereselor patrimoniale, din cauza defectelor constatate”, arată CNAIR într-o informare.

Ce prevede acordul dintre CNAIR și Pizzarotti

Compania de Drumuri menționează că întârzierile pe acest sector de autostradă „au fost generate de un ansamblu de factori obiectivi, niciunul imputabil exclusiv CNAIR: exproprieri îndelungate, relocări de utilități, modificări ale acordului de mediu și autorizațiilor, descoperiri arheologice, condiții geotehnice diferite de cele din studiul de fezabilitate”.

Din 2016, antreprenorul a formulat 30 de revendicări, analizate succesiv de inginer și de Comisia de Adjudecare a Disputelor (CAD), care au dispus admiterea parțială a unora dintre acestea. Nemulțumit, acesta a sesizat Curtea de Arbitraj, formându-se dosarul arbitral nr. 29/2020.

„Întrucât proiectul a depășit substanțial Data inițială de Finalizare, CNAIR avea obligația contractuală de a aplica și factura penalitățile, ca instrument de protecție a fondurilor publice:

15.07.2021: CNAIR a emis facturile de penalități, în executarea obligațiilor de diligență contractuală.

20.09.2021: Antreprenorul a înregistrat dosarul arbitral nr. 89U/2021, pentru suspendarea plății facturilor și a executării Garanției de Bună Execuție (GBE).

Decizia Tribunalului Arbitral (89U/2021) a validat poziția CNAIR: a respins cererea Antreprenorului și a statuat că neplata facturilor îndreptățește CNAIR la executarea GBE. Astfel, CNAIR a ajuns într-o poziție de forță – cu Antreprenorul expus riscului rezilierii contractului. În acest context, Antreprenorul a solicitat negocierea unui acord”, potrivit comunicatului de presă emis de CNAIR.

La data de 19 noiembrie a fost realizat un acord între CNAIR și constructor.

„Valorificând poziția favorabilă, CNAIR a obținut concesii substanțiale prin Acord:

a) Cadrul litigiului: toate pretențiile Antreprenorului existente la data Acordului sunt deja formulate în dosarul 29/2020, iar Antreprenorul renunță expres și integral la orice alte pretenții privind evenimente cunoscute neformulate până atunci. CNAIR nu renunță la propriile drepturi.

b) Plafonul maximal: compensația maximă acordabilă Antreprenorului – 149.661.800 lei net + TVA (≈179,6 mil. lei total). Cifra esențială: deși petitul Cererii Arbitrale era de 149.661.800 lei, raportul financiar din dosar evalua pretențiile la 527.573.427,80 lei – aproape 3,5 ori mai mult. Acordul a redus expunerea CNAIR la sub o treime din valoarea maximă posibilă.

c) Continuarea lucrărilor: în schimb, CNAIR suspendă executarea GBE și continuă plata certificatelor interimare, sub condiția furnizării de către Antreprenor, în 15 zile, a unei garanții suplimentare de 30,3 mil. lei (peste GBE de 54 mil. lei). Aceasta a permis finalizarea lucrărilor (progres cca. 98%).

Din Acord nu reiese nicio condiționalitate față de recepție”, potrivit sursei citate.

De asemenea, CNAIR susține că antreprenorul nu a furnizat garanția suplimentară de 30,3 mil. lei în termenul de 15 zile, încălcând astfel Acordul încă din primele săptămâni: „În consecință, la 26.01.2022 s-a semnat un act adițional care a modificat această clauză”.

Curtea de Arbitraj dă câștig de cauză constructorului în noiembrie 2025

În noiembrie 2025, Curtea de Arbitraj a declarat nul acordul, invocând lipsa autentificării notariale și absența unui mandat special pentru semnatarii din partea CNAIR. Curtea a stabilit că actul nu respecta cerințele Codului de procedură civilă pentru renunțarea la drepturi în cadrul unui litigiu.

CNAIR susține însă că: „Acordul îndeplinește integral condițiile art. 1179 C. civ. (capacitate, consimțământ, obiect determinat, cauză licită), iar forma înscrisului sub semnătură privată este suficientă. Legea nu impune autentificare pentru asemenea acorduri patrimoniale. Acordul produce efecte obligatorii conform art. 1270 C. civ.”.

De asemenea, se menționează că: „directorul general al CNAIR semnează în mod uzual și valabil toate actele angajante ale companiei – contracte de finanțare cu instituții internaționale, contracte de execuție de miliarde de lei, acorduri-cadru – niciunul nefiind vreodată autentificat la notar. A pretinde că tocmai acest Acord ar fi necesitat autentificare echivalează cu negarea capacității legale de reprezentare a unei companii publice”.

„Tribunalul Arbitral a refuzat să recunoască efectele juridice ale Acordului, apreciind că Antreprenorul ar putea majora pretențiile peste plafonul de 149.661.800 lei. Tribunalul a confundat două instituții complet distincte: renunțarea la dreptul dedus judecății (drept procesual) cu renunțarea la drept (drept material). Calificând greșit Acordul ca renunțare la judecată, a invocat lipsa autentificării (art. 408 alin. 3 C. proc. civ.) și a mandatului special – cerințe inaplicabile unui contract bilateral substanțial”, se mai arată în comunicat.

O hotărâre fără precedent

CNAIR susține că „Tribunalul Arbitral a interpretat eronat efectele juridice ale Acordului, nesocotind voința părților și principiile securității raporturilor juridice și forței obligatorii a contractelor”. Instituția susține că două aspecte fac această hotărâre fără precedent:

„În primul rând, a pretinde că un act semnat de directorul general al CNAIR ar fi lipsit de efecte în absența autentificării notariale contrazice întreaga practică a contractării publice din România. În logica Tribunalului Arbitral, întreaga infrastructură contractuală a CNAIR – inclusiv contractele de finanțare și contractele de execuție – ar fi, absurd, lipsită de validitate.

În al doilea rând, ignorarea unei înțelegeri intervenite chiar pe parcursul procesului arbitral, prin care părțile au restrâns consensual cadrul procesual, depășește rolul jurisdicțional al arbitrului. Arbitrul are obligația de a respecta voința comună a părților, nu de a reconstrui un cadru pe care părțile l-au abandonat.

Mai mult, niciuna dintre părți nu a solicitat anularea Acordului în dosarul 29/2020 – Tribunalul nu a fost învestit cu o astfel de cerere. Hotărârea creează un precedent periculos, descurajând acordurile amiabile și afectând securitatea raporturilor juridice, transparența și previzibilitatea bugetară”, potrivit comunicatului.

Dosarul a ajuns la Curtea de Apel București

CNAIR a formulat acțiune în anulare împotriva Sentinței Arbitrale nr. 92/26.11.2025 la Curtea de Apel București.

Între timp, compania a inclus din timp și integral necesarul de fonduri în propunerile bugetare:

„12.12.2025: propuneri buget 2026 – 386,8 mil. lei pentru Sebeș–Turda, din care 325,3 mil. lei pentru dosarul 29/2020.

Legea bugetului nr. 43/27.03.2026: a aprobat doar 26% din necesarul pe titlul POST – limitare care excedează capacitatea decizională a companiei.

31.03.2026: CNAIR a solicitat în regim de urgență suplimentarea cu 325,6 mil. lei pentru achitarea sentinței.

29.04.2026 (act 92/51246): CNAIR a propus Antreprenorului eșalonare în 3 tranșe a sumei de 179.629.566 lei – soluție responsabilă raportată la realitatea bugetară.

14.05.2026: solicitare aprobare MTI pentru redistribuire trimestrială (suplimentare trim. II cu 48,3 mil. lei).

15.05.2026: cerere fonduri mai – 83,7 mil. lei pentru achitare parțială.

Pentru diferența de cca. 47,6 mil. lei, CNAIR va solicita redistribuire în temeiul art. 48 din Legea nr. 500/2002”.

A fost contestată și executarea silită

A fost făcută de constructor executare silită exclusiv asupra veniturilor proprii ale CNAIR, fără afectarea fondurilor de la bugetul de stat, PNRR sau Programul de Transport – garantând continuitatea proiectelor strategice de infrastructură.

„Pentru protejarea intereselor patrimoniale, CNAIR a formulat contestație la executare și va depune cerere de suspendare provizorie, precum și cerere de suspendare a executării până la soluționarea definitivă a contestației”, mai transmite Compania de Drumuri.

