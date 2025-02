Fostul candidat la prezidențiale susține că ministrul PNL de Interne, Cătălin Predoiu, este implicat. „Milițianul Predoiu și niște procurori au trimis în această dimineață mascații acasă la șeful meu de campanie, Radu Pally. Solicit imperativ oprirea acestui abuz – nu ne puteți intimida – nu putem fi îngenunchiați!”, a scris Georgescu pe Facebook.

În replică, Poliția Română a transmis că totul se desfășoară potrivit legii. „Activitățile sunt derulate în cadrul unui dosar penal, sub coordonarea unității de parchet competente și cu respectarea cadrului legal în vigoare. De altfel, toate activitățile instituției noastre, în cadrul tuturor dosarelor penale se efectuează sub coordonarea unităților de parchet și sub autoritatea procurorilor de caz, având drept scop aflarea adevărului”, se arată în comunicatul IGPR.

Poliția Română a adăugat că „respingem și dezavuăm orice acuzație nefondată de politizare a actului profesional polițienesc” și că „tot personalul instituției noastre își desfășoară activitatea cu profesionalism, imparțialitate, echidistanță și neutralitate politică”.

Radu Pally și soția sa, Crenguța Pally, sunt doi foști jurnaliști, deveniți șefii de campanie ai lui Călin Georgescu. Ei au deschis și un grup de WhatsApp pentru presă la finalul anului trecut, dar ultimul mesaj a fost postat pe 7 decembrie 2024, iar posibilitatea de a adresa întrebări acolo a fost eliminată. Societatea Marker & Senzzo Media, înfiinţată de Crenguţa Pally, a produs clipul publicitar de campanie electorală pentru Georgescu.

Recomandări Femeia grav bolnavă care a învins sistemul. A fost nevoită să-și cumpere singură un medicament care a costat 95.000 de euro, pentru a-și salva viața

Călin Georgescu, favorit în sondaje pentru alegerile prezidențiale 2025, dar nu se știe dacă va candida

La alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024, Călin Georgescu (independent) și Elena Lasconi (USR) au obținut cele mai multe voturi, calificându-se în turul 2. Surprinzător, Marcel Ciolacu, premierul și președintele PSD, deși era favoritul sondajelor, a ieșit pe locul 3. Pe 6 decembrie, Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur.

Acum, Călin Georgescu este favorit în sondaje să câștige noile alegeri prezidențiale, dar deocamdată nu se știe dacă va mai candida.

Omul de afaceri Gigi Becali a fost primul care a spus că, din informațiile pe care le are, Călin Georgescu nu va fi lăsat să candideze și că serviciile trebuie să intervină. Primul lider liberal care spus că Georgescu nu va candida a fost Daniel Fenechiu, liderul grupului PNL din Senat, care a argumentat că este greu ca decizia CCR să fie diferită de cea din decembrie.

Datele alegerilor prezidențiale din acest an sunt 4 mai – primul tur și 18 mai – turul al doilea.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News