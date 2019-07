25 de ani am lucrat cu elveţienii nu pot să spun că am ajuns la un nivel despre care să spunem că suntem extraordinari şi perfecţi. Nimeni nu poate să zică asta. Evoluţia şi dezvoltarea trebuie să fie una continuă, una care nu se opreşte. În secunda în care s-a oprit, începi să rămâi în urmă. (…) Astăzi sărbătorim colaborarea cu Confederaţia Elveţiană, una dintre cele mai importante colaborări pe care le-am avut vreodată şi cele mai consistente care durează deja de 25 de ani. Aceste lucruri nu neagă şi celelalte colaborări pe care le-am avut: SUA, Franţa, Italia, Norvegia şi multe altele, şi cu Scoţia, pe care nu trebuie să o uit, pentru că chiar din anii ’90 am început şi a durat câţiva ani – colaborare foarte importantă cu ei, a spus Raed Arafat, potrivit Agerpres.