„Asta este cea mai deplasată exprimare, că «aţi aruncat pompierii în foc, pompierii nu trebuia să intervină». Pompierii sunt pompieri, cuvântul pompieri se leagă de foc. Pompierul, da, trebuie să îl protejăm, trebuie să îi protejăm viaţa, pentru asta are echipamente de protecţie, pentru asta are instruire, dar nu există risc zero. Dacă vreau risc zero, înseamnă că nu mă duc la niciun caz, stau şi le spun la oameni: «Staţi liniştiţi, că se rezolvă singur, focul arde singur şi se stinge, exploziile explodează până nu mai este nimic să explodeze, noi nu mergem acolo!»”, a spus Raed Arafat.

Şeful DSU A continuat: „Dar a pus cineva întrebarea: dacă pompierii nu acţionau şi nu răceau cisternele cu anumite riscuri, pe ”care le-am scăzut introducând roboţi, etc., a pus cineva întrebarea oare ce fel de explozie putea să fie explozia a doua? Poate că erau două-trei cisterne deodată, poate să fie perimetrul mult mai mare. A pus cineva întrebarea, de ce la a doua explozie, doar pompieri au fost afectaţi, niciun civil? Asta e datorită pompierilor, datorită şi faptului că a fost o insistenţă mare, inclusiv din partea mea, fără lipsă de modestie, inclusiv când am ajuns la faţa locului şi m-au auzit colegii voştri jurnalişti toţi, insistând la a scoate toţi civilii din zonă”.

Potrivit acestuia, dacă nu erau luate măsurile care s-au luat poate erau încă 10-20 de răniţi.

Deci toate aceste aspecte, comentându-le după, la rece, de către oameni care au stat pe margine şi au comentat şi au mâncat seminţe, poate, la televizor, asta nu înseamnă că ei au dreptate. Noi auzim nişte comentarii care pur şi simplu ne lasă blocaţi şi încercăm să înţelegem cum pot să scoată astfel de inepţii zicând că «Pompierii s-au aruncat în foc, pompierii au fost aruncaţi în foc, pompierii nu trebuiau să intervină». Raed Arafat:

Arafat a reclamat „foarte multe minciuni”, unele „minciuni spurcate”, legate de intervenţia de la Crevedia, inclusiv faptul că un pompier ar fi suferit arsuri pentru a-l salva pe şeful DSU din incendiu. Arafat mai spune că nu există niciun pompier mort în urma exploziilor de la Crevedia.

Conform şefului DSU, unii dintre pompierii răniţi au fost externaţi iar ceilalţi sunt în stare stabilă.

56 de oameni au fost răniți, dintre care 39 de pompieri, în urma a două explozii care au avut loc sâmbătă seara, 26 august, la o stație GPL care funcționa ilegal. În urma exploziilor, au fost deschise mai multe dosare penale.

