Decizia „avea o singură menire: să salvăm cât mai multe vieți, să nu ne punem în situația pe noi, pe colegii noștri din unitățile de primiri urgențe și din spitale să aleagă dintre pacienții care ajung cu ambulanțele cine intră și cine rămâne în ambulanță și așteaptă în ambulanță. Deci, acolo nu am dorit să ajungem”, a spus Raed Arafat.

Șeful DSU a precizat că evacuarea spitalului s-a făcut „mai târziu, în cursul nopții, când noi, de fapt, ordinul l-am emis pe la prânz ieri, iar echipa noastră la spital era în jurul orei 15.00”

Știu că s-a produs un disconfort, știu că multă lume vede acest lucru ca un lucru incorect pentru pacienții care erau internați la „Foișor”. Da, sunt de acord, nu este deloc un lucru plăcut. Este un lucru care în condiții de normalitate putea să se desfășoare mult mai bine, dar în condițiile de normalitate nu am ajunge să evacuăm un spital pentru a-l transforma pentru COVID.

El a mai spus că decizia de a transforma Spitalul Foișor într-o unitate COVID a fost luată pentru a reuși „să punem la dispoziția Bucureștiului încă un număr semnificativ de paturi cu oxigen, dar și de terapie intensivă”.

Potrivit afirmațiilor lui Arafat, este vorba de 28 de paturi ATI care s-au creat și au intrat în circuit și 90 de paturi cu oxigen, „astfel încât pacienții care erau în UPU să nu continue să rămână în UPU din lipsă de locuri, iar pacienții care ajung în UPU să poată să fie îngrijiți corect până la găsim locuri de Terapie Intensivă”.

Când vine vorba de a lua decizii, sunt convins că poate nu întotdeauna sunt perfect înțelese sau tolerate, dar între a nu lua o decizie – și după care a da explicații, pe bună dreptate, că de ce am lăsat unii oameni fără îngrijiri medicale potrivite, de ce am lăsat unele persoane să se agraveze, fără să găsim pentru ele lor – și între a supăra și de a crea o platformă de atacuri, inclusiv politice, în acest sens, printr-o decizie care salvează vieți, eu în continuare aleg soluția de a lua decizii, de a suporta consecințele atacurilor, dar să știu, în sfârșit, că am luat o decizie care a salvat vieți.

Raed Arafat: