Raed Arafat a spus despre măsura carantinării că era singura soluție și, mai mult, că aceasta s-ar putea prelungi până la 21 de zile. Acesta a explicat că motivele principale sunt lipsa locurilor de la ATI și numărul mare de cazuri. Ieri, rata de infectare în oraș ajunsese la 7,49 de cazuri la mia de locuitori.



„Timișoara are cea mai mare incidență dintre municipiile care au incidența mare la acest moment. Clar că în ultima perioadă am asistat la o creștere zilnică, în procente mici, dar o creștere evidentă. În același timp, în sectorul sanitar există o presiune foarte mare, paturile de terapie intensivă pline și greutatea de a găsi locuri inclusiv pentru pacienții care au nevoie de oxigen. Cu cât numărul cazurilor continuă să apară zilnic în acest mod, clar că presiunea va fi mai mare”, a explicat Arafat la Timișoara.

„Este posibil ca Timișoara să iasă de sub carantină în scurt timp, în 14 zile, hai să zicem 21 de zile. Dacă începem la incidența 11-12, ca să ajungem la o cifră sub 3 sau sub media națională, asta ar dura poate o lună”, a mai spus șeful DSU, când explica de ce a fost ales acest moment pentru decizia de carantinare.

Nu toate autoritățile locale au fost însă de acord cu măsura luată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Au fost 30 de voturi „pentru”, patru „împotrivă” și patru abțineri.

Sâmbătă, rata de infectare cu Covid-19 era 7,49 la mia de locuitori la Timișoara, 11,26 la Moșnița Nouă, 6,63 la Ghiroda, 10,56 la Giroc și 10,28 la Dumbrăvița.

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, spune că el a propus o abordare inteligentă, dar „a câștigat soluția minimului efort pentru administrația Timișoarei”. El cere primarului din Timișoara, Dominic Fritz, să prezinte un plan coerent de măsuri anti-Covid-19.

Toate măsurile adoptate de CJSU:

