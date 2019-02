Echipa cu medic fals de la Spitalul Ilfov împingea mamele să nască prin cezariană cu falsuri în acte! „În biletul de ieşire scrie că am făcut cezariană fiindcă aş avea miopie. Dar eu n-am avut niciodată miopie!”

Andreea Preda a născut la Spitalul Judeţean Ilfov în 2012 și ne-a explicat că a născut prin cezariană, fiindcă ginecologul Roxana Dragu i-a spus că fătul are cordonul ombilical înfăşurat în jurul gâtului.

Dar când în urma investigaţiei Libertatea a căutat biletul de externare, a citit acolo că operația a avut loc fiindcă avea miopie. Andreea Preda nu are miopie însă. Pentru că se simte înşelată şi nu mai vrea ca alte mame să păţească acelaşi lucru, a ales să ne împărtășească povestea ei.

„Minte cu neruşinare când spune că Raluca nu participa la operaţiile ei!”

– Aţi născut cu doctoriţa Dragu?

– Da, da, şi cel mai tare mă deranjează că minte cu neruşinare că această Raluca nu participa la operaţiile dânsei. Inclusiv la ecografii a participat această Raluca.

– Şi ziceţi că şi la operaţii…

– Da, după ce a scos copilul, doamna doctor a plecat şi m-a lăsat singură cu Raluca. Şi Raluca m-a cusut în continuare. Acum îmi aduc aminte şi atunci am fost puţin speriată că asistenta-şefă care a asistat la operaţie chiar i-a spus să se mişte un pic mai repede să nu păţim ca în cazul celălalt în care a trecut anestezia şi ea nu a terminat de cusut. Vă daţi seama ce era atunci în sufletul meu, că simţeam că leşin, m-a speriat. Eu sunt un caz fericit, că operaţia mea arată OK, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne lăsăm pe mâinile unora ca ei şi să o acoperim pe Raluca că nu participă şi că nu a făcut.

– Vă deranjează că a minţit.

– Exact! Nu înţeleg de ce o acoperă pe această Raluca. La fel şi directorul spitalului, prin afirmaţia că nu este adevărat că Raluca nu intră şi nu face, şi nu drege, cum am citit la dumneavoastră. Ar trebui să ne întâlnim faţă în faţă cu dr. Dragu şi cu Raluca, să vedem cine are dreptate şi cine nu.

– Aveţi de gând să-i faceţi plângere?

– Da, de ce nu? O să merg la Poliţie. Sunt sigură că au fost sute de femei în situaţia mea.

– O ştiaţi drept rezidentă pe Raluca Bîrsan?

– Când a intrat pentru prima dată în cabinetul în care s-a făcut ecografia, dr. Dragu a prezentat-o ca fiind rezidenta dânsei. Şi înc-o chestie m-a deranjat: dr. Dragu mi-a spus că trebuie să nasc prin cezariană, pentru că copilul are cordonul ombilical înfăşurat de două ori în jurul gâtului, iar când zilele trecute am căutat în actele mele, pe biletul de ieşire din spital scrie că am făcut cezariană fiindcă aş avea miopie. Dar eu n-am avut niciodată miopie, este o minciună. Eu aş fi vrut să nasc natural.

