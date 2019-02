Cu puțin timp în urmă, medicul Dan Blendea, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Ilfov, și șeful Secției de Ginecologie, Dorin Bejan, au organizat o conferință de presă în urma dezvăluirilor din Libertatea.

Investigație de Mirela Neag, Alexandra Nistoroiu, Răzvan Luțac și Cătălin Tolontan

La întrebările jurnaliștilor, Dan Blendea a confirmat: „am văzut-o pe Raluca Bîrsan în spital prin 2009, ca studentă”, adică încă de acum 10 ani, exact cum a scris ziarul.

„Dar, până la proba contrarie, documentele pe care le avem atestă că doamna este medic”, au conchis cei doi reprezentanți ai spitalului public.

Ei au încercat să minimalizeze rolul jucat la Secția de Ginecologie de „medicul voluntar Raluca Bîrsan”.

Au afirmat că în imagini se vede doar cum falsul medic ridică o pensă, că vor verifica mărturiile personalului și ale pacienților care susțin că Bîrsan se prezenta drept medic rezident și participa la operații.

Mai mult, Dan Blendea a spus că nu e reglementat dacă medicii voluntari au nevoie de aviz de la Colegiul Medicilor, ceea ce e fals: ei au nevoie de aviz și acest aviz poartă numele de „medic cu competențe limitate”.

De altfel, președintele Colegiului Medicilor, Gheorghe Borcean, a confirmat pentru Digi 24 că „Raluca Bîrsan nu se află în baza noastră de date. Și dacă ar fi fost voluntar trebuia să aibă o înregistrare la Colegiul Medicilor și trebuia cu acea înregistrare să meargă la spital, pentru a face un contract de voluntariat”.

Momentul șocant al conferinței de la spitalul public a fost acela în care dr. Dan Blendea a spus: „Patronul Spitalului, Consiliul Județean Ilfov, a pornit și el o anchetă”.

Să crezi că patronul unui spital este Consiliul Județean e o eroare majoră și oglinda unei mentalități de dispreț pentru public.

Orice spital de stat din România, indiferent că aparține direct de Minsterul Sănătății sau de primării și consilii județene, este finanțat în proporție de peste 80% din taxele cetățenilor români, adunate la Casa de Sănătate și redistribuite către spitale!

În al doilea rând, sensul existenței și patronul adevărat al oricărui spital public este pacientul!

Dăm cuvântul adevăraților patroni ai Spitalului Județean Ilfov: pacienții.

Femeile povestesc șocul și oroarea pe care le trăiesc acum, aflând că medicul, care a fost „mâna a doua în operațiile nașterii copiilor noștri”, are o diplomă falsă.

Pacientă din ianuarie 2016: „Sunt șocată! Rezidenta Raluca mi-a închis operația de cezariană la nașterea băiatului meu și acum citesc că nu e medic!”

„Toate mămicile din Spitalul Județean Ilfov știau că Raluca e mâna dreaptă a doctoriței Dragu. Am avut ecografii făcute la care a asistat și Raluca. Ea mi-a închis operația de cezariană, adică ea m-a cusut”. „Vă spun cu mâna pe inimă, sunt șocată, nu am cuvinte!”

-Bună ziua, cum ați ajuns la Spitalul de Urgență Ilfov?

-Eu mi-am supravegheat sarcina la o clinică privată, dar copilul avea circulară de cordon ombilical, practic cordonul înfășurat în jurul gâtului. Știam că la orice complicație a bebelușului acesta urmează să fie transferat tot la stat. Și am căutat prin cunoștințe să găsim un medic ginecolog bun, am întrebat și am primit recomandare pentru un medic bun, doctorița Dragu.

-De fapt…

-Să vă mai spun ceva. Recomandarea pe care am primit-o mă oprește acum să-mi dezvălui numele ca să nu fac rău celui care m-a trimis la doctorița Dragu. Dar ce am citit m-a șocat!

-Ce vă amintiți din operație?

-Îmi amintesc tot, pentru că nu am fost adormită. Cezarienele se fac cu anestezie epidurală. Nașterea fiului meu a fost oarecum de urgență. Luni am fost la un control de rutină, marți am intrat în cezariană, aveam 38 de săptămâni. Îmi amintesc tot.

-Ce anume a făcut Raluca în timpul nașterii fiului dumneavoastră?

-Raluca a fost mâna dreaptă a doctoriţei. I-a dat instrumentarul, iar la sfârșit Raluca a cusut. Au lucrat împreună la operație.

-Cine v-a cusut?

-Raluca.

-Ați dat bani în Spitalul Județean Ilfov?

-(Râde) Peste tot se dau bani, e o întrebare retorică.

-I-ați dat bani și rezidentei Raluca?

-Le-am dat bani tuturor femeilor care au fost în sala de operație. Soțul meu i-a dat bani fiecărei persoane, rând pe rând. Inclusiv Ralucăi, inclusiv personalului auxiliar, inclusiv anestezistei. Bani se dau și s-au dat întotdeauna.

-Nașterea a decurs în regulă?

-Da, lucrurile au decurs normal. Fiul meu este în regulă. Doar că, vedeți, la momentul acela îți dorești doar ca lucrurile să fie bune atât pentru tine, cât și pentru copilul tău. Totul era profi, nu mi s-a părut nici o clipă că n-ar exista control sau cunoștințe. Numai că, aflând acum că m-a cusut cineva fără studii, sunt șocată! Nașterea mea a avut loc în ianuarie 2016, acum e 2018 și falsa rezidentă Raluca este tot acolo și face aceleași lucruri acolo, la Spitalul Județean Ilfov!

Citește și: