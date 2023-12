Administraţia Prezidenţială continuă să ţină la secret costurile fiecăreia dintre călătoriile în străinătate ale lui Klaus Iohannis şi spune că „nicio informaţie din cuprinsul sau asociată acestora nu poate fi comunicată, fiind exceptate de la accesul liber al cetăţenilor”.

La finalul lunii noiembrie, după mai multe insistențe ale reporterului trimis de Libertatea în Capul Verde, Klaus Iohannis s-a dus el la jurnalist și i-a zis să-i pună întrebarea care plutea în aer de la începutul turneului în Africa. „Credeți că publicul românesc e suficient de matur încât să înțeleagă faptul că diplomația are un cost? De ce nu faceți publice cheltuielile deplasărilor dvs. dacă credeți în maturitatea cetățenilor români de a cântări ei aceste cheltuieli?”, a fost întrebarea ziaristului.

„Faptul că am venit în Africa arată o nouă abordare a României față de continentul african. Avem o nouă strategie față de Africa și ca să-i dau greutate, am planificat acest turneu în Africa. Și chiar dacă nu s-a încheiat încă, suntem la a treia vizită de stat aici, în Capul Verde, pot să concluzionez deja și dacă vreți să fiu foarte concentrat: prin acest turneu am repus România pe radarul african. Cred că românii apreciază, fiindcă mulți cunosc relațiile pe care le-am avut și cred că mulți își dau seama de potențialul enorm pe care îl reprezintă o relație bună între România și statele africane, între Uniunea Europeană și Africa”, a răspuns preşedintele Klaus Iohannis.

„Iar în ce privește cheltuielile, sigur că aceste lucruri vin cu niște cheltuieli, voi instrui serviciul de presă să vă dea o informare conform legii”, a spus Klaus Iohannis, în timpul vizitei sale din Capul Verde.

Întrebarea reporterului Libertatea venea în contextul în care mai mult de 40.000 de români au semnat o petiție inițiată de publicația Recorder, prin care îi cer președintelui să-și facă publice cheltuielile cu deplasările în străinătate.

Cum explică preşedinţia că ţine costurile la secret

La mai puţin de o lună de la finalul turneului african al lui Klaus Iohannis, Administraţia Prezidenţială a trimis ziarului răspunsul la întrebarea adresată în Capul Verde. „Deplasările delegațiilor oficiale conduse de președintele României se realizează în baza unor contracte de prestări servicii pentru executarea zborurilor speciale, încheiate în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea, pregătirea și executarea zborurilor speciale, aprobat prin HG nr. 755/1998”, arată instituţia în răspunsul pentru Libertatea.

Potrivit biroului de presă, „informațiile referitoare la organizarea și desfășurarea zborurilor speciale intră sub incidența legislației naționale din domeniul protecției informațiilor clasificate, context în care contractele pentru prestarea serviciilor de executare a zborurilor speciale sunt documente care conțin date și informații clasificate, în integralitate”.

„Aşa e legea. Ne place, nu ne place”, a răspuns Klaus Iohannis la o întrebare cu aceeaşi temă, adresată de ziar în luna iunie, la summitul european din Republica Moldova.

De această dată, în răspunsul său, Administraţia Prezidenţială invocă şi Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate. „Informaţiile secrete de serviciu se stabilesc de către conducătorul persoanei juridice”, potrivit articolului 31 al legii, citat de Recorder în ancheta jurnalistică privind preţul zborurilor preşedinţiei. Investigaţia arăta că preşedintele Klaus Iohannis este, potrivit legii, cel care poate cere scoaterea de pe lista informaţiilor clasificate a costurilor deplasărilor externe.

În răspunsul trimis către ziar, Administraţia Prezidenţială precizează că publicul are acces la totalul cheltuielilor pentru deplasările externe ale preşedintelui României sau la execuția bugetară din fiecare lună. „Pe pagina de internet a Administrației Prezidențiale sunt publicate informații despre bugetul anual al instituției, fapt ce permite luarea la cunoștință de către orice persoană interesată a cheltuielilor reprezentând deplasările externe ale delegațiilor conduse de președintele României, în fiecare an”.

Sursa indicată de angajaţii Administraţiei Prezidenţiale nu arată cheltuielile defalcate, precum prețul avionului privat închiriat sau cazarea pentru deplasările externe.

