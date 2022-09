„Conduc republica de 15 ani. Noi caucazienii și cecenii avem o vorbă: „Oricât de stimat, de mult așteptat este oaspetele, dacă pleacă la timp este și mai plăcut””, a notat Ramzan Kadîrov.

„Prin urmare, cred că a venit și timpul meu. Până când nu mă dau afară. Cred că sunt deja bătrân. Cândva eram cel mai tânăr, fără experiență. Și acum rămân la fel de nepriceput, dar tinerețea mea a plecat undeva”, a precizat Ramzan Kadîrov.

Liderul cecen a adăugat că „a aflat” că este cel mai longeviv șef al unei regiuni din Federația Rusă și că „merită din plin o vacanță lungă, pe termen nedeterminat” .

Potrivit șefului Ceceniei, a început deja să se gândească să părăsească funcția de șef al Ceceniei și că va încerca „să plece la timp”. Ramzan Kadîrov și-a exprimat speranța că cecenii îl vor „sprijini și înțelege”.

