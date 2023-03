Într-o înregistrare video publicată de Kremlin și preluată de jurnalistul BBC Francis Scarr, pe Twitter, Kadîrov, un aliat apropiat al lui Putin, este surprins alături de liderul rus la un birou, în timp ce deschide o mapă cu documente.

„Cum stau lucrurile în republică?”, l-a întrebat Putin pe Kadîrov.

„În republica noastră, totul este foarte bine. Asta datorită dumneavoastră, don… Dacă îmi veți permite, aș dori să mă laud puțin”, i-a răspuns liderul cecen.

Ramzan Kadîrov i-a enumerat apoi lui Putin „realizările sociale şi economice” ale Ceceniei în 2022, printre care construcția de drumuri, educație, protecția mediului sau construcția de locuințe.

