Am condus un Range Rover V8 prin Bran. Cum de SUV-ul britanic încă joacă într-o ligă proprie, la preț de 200.000 euro

Range Rover a adus la Bran partea de lux și partea de off-road

Evenimentul a fost organizat de Premium Auto, importatorul Range Rover în România, pe 28 mai, la Matca Hotel Relais & Châteaux. Conceptul a fost construit în jurul ideii de călătorie ca experiență, nu doar ca distanță parcursă, iar traseele au traversat zonele Măgura și Peștera, într-un decor care a pus foarte bine în valoare mașinile.

Aici Range Rover are un avantaj greu de copiat. Nu este doar un SUV de lux și nu este doar o mașină capabilă în off-road. Este una dintre puținele mărci care reușește să le facă pe ambele convingător. Pe un drum superb din zona Bran, cu viraje, diferențe de nivel și peisaje largi, mașinile au putut fi testate atât la ritm mai susținut, cât și în zona în care contează confortul, poziția la volan și liniștea din interior.

Gama disponibilă a fost largă: Range Rover Sport D300, cel mai popular în rândul clienților din România, Range Rover cu motorizări diesel de 300 CP și 350 CP, variante plug-in hybrid de 460 CP, dar și versiunile de top Range Rover SV Black cu 615 CP și Range Rover Sport SV Black cu 635 CP.

Range Rover Autobiography cu V8: o balenă care se simte mai mult ca un rechin pe șosea

Modelul care mi-a rămas cel mai mult în minte a fost Range Rover Autobiography cu V8, fiind mașina pe care am și condus-o. Este genul de mașină care, pe hârtie, pare prea mare ca să fie condusă relaxat pe drumuri virajate. În realitate, tehnologia schimbă complet senzația.

Puntea spate virează, iar efectul este imediat: această „balenă” de lux începe să se simtă mult mai agilă decât ai crede. Nu devine o mașină sport, evident, dar se așază mai natural în viraje, se manevrează mai ușor și pare că își ascunde dimensiunile. Deodată, nu mai pare doar o limuzină înaltă, ci ceva mult mai precis.

La fel de impresionantă este zona de off-road. Range Rover vine cu moduri dedicate de rulare, suspensie sofisticată și suficiente sisteme încât să ai senzația că mașina gândește constant terenul pentru tine. Nu am făcut un test off-road extrem, dar a fost suficient cât să înțelegi că ADN-ul mărcii nu este doar marketing. Mașina are lux, dar sub el există foarte multă tehnică gândită pentru teren dificil.

Luxul nu vine din ecrane multe, ci din materiale și liniște

Foto: Range Rover

Un lucru care mi-a plăcut foarte mult a fost interiorul. Într-o perioadă în care multe branduri încearcă să pară moderne doar prin ecrane uriașe și comenzi ascunse în meniuri, Range Rover păstrează o abordare mai clasică și mai normală.

Interiorul este simplu, curat, fără să fie gol. Materialele sunt foarte bune, designul este elegant și nu pare construit în jurul unui trend care va îmbătrâni în trei ani. Nu ai senzația că stai într-un gadget, ci într-o mașină scumpă făcută să fie confortabilă mult timp.

Range Rover Autobiography a venit și cu locuri individuale în spate, scaune electrice și o atmosferă de limuzină. Asta este partea pe care marca o face foarte bine: poți să o conduci, dar poți la fel de bine să stai în spate și să înțelegi de ce unii clienți cumpără Range Rover ca alternativă la o limuzină de lux, nu doar ca SUV.

Range Rover Sport SV Black duce totul în zona de performanță

Pentru partea de performanță, Range Rover Sport SV Black este vârful gamei. Modelul folosește un V8 pe benzină de 4,4 litri mild hybrid twin-turbo, cu 635 CP și 750 Nm. Accelerează de la 0 la 100 km/h în 3,8 secunde și atinge 290 km/h, cifre greu de asociat cu un SUV de asemenea dimensiuni.

Mașina folosește suspensia 6D Dynamics, descrisă de Range Rover ca fiind cel mai avansat sistem de suspensie din clasa sa, și scaune Body and Soul, un sistem audio senzorial gândit să amplifice confortul pasagerilor.

Un Range Rover Sport SV a fost expus pe heliportul de la Matca, într-un cadru foarte potrivit pentru genul acesta de mașină: nu doar un SUV rapid, ci un obiect de imagine. Vopseaua specială SV Bespoke a completat bine ideea de produs foarte personalizat, nu doar configurat dintr-o listă obișnuită de opțiuni.

Parfumul, hotelul și ideea de lux Range Rover

Evenimentul nu a fost construit doar în jurul condusului. A inclus și un masterclass senzorial cu Cristina Balan, primul parfumier român absolvent al Institutului de Parfumerie din Grasse și singurul parfumier român acreditat care activează în România. Invitații și-au creat parfumuri personalizate, inspirate de universul Range Rover, cu note care trimiteau la piele premium și lemn natural.

Zona aceasta nu trebuie exagerată, dar se potrivește cu brandul. Range Rover încearcă să vândă mai mult decât o mașină: vinde ideea de lux, liniște, materiale, călătorie și experiență. Cazarea la Matca Hotel Relais & Châteaux și workshopul de parfum au completat corect această direcție, fără să pară rupte de produs.

Roxana Săceanu, Director Marketing și Comunicare Premium Auto, importator Range Rover în România, a rezumat ideea evenimentului astfel: „Pentru noi, Range Rover înseamnă mai mult decât mobilitate, este expresia unui stil de viață definit de lux, echilibru și unicitate. Fiecare moment al acestei experiențe a fost creat cu pasiune de echipa noastră, pentru a reflecta autentic esența Range Rover: combinația subtilă dintre performanță, rafinament, serenitate și spirit de explorare”.

De ce Range Rover rămâne special

Range Rover este una dintre cele mai cunoscute mărci de lux britanice și face parte din casa de mărci JLR, alături de Defender, Discovery și Jaguar. Marca are la bază experiența Land Rover, dezvoltată în 78 de ani de tehnologie, arhitectură auto și capabilități în teren accidentat. Premium Auto este importatorul oficial Land Rover în România și face parte din Grupul Țiriac.

După evenimentul din Bran, concluzia mea este simplă: Range Rover impresionează tocmai pentru că nu încearcă să fie un singur lucru sau să copieze trend-uri. Este luxos, dar nu fragil. Este capabil în off-road, dar nu rudimentar. Este foarte tehnologizat, dar interiorul nu pare sufocat de ecrane și artificii digitale.

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