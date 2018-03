China va deveni ”hegemonul incontestabil” al inteligenței artificiale în acest an, arată un raport al Future Today Institute, o organizație care analizează modul în care tehnologia și știința influențează afacerile, produce modificări în cadrul forței de muncă și demarează schimbări geopolitice.

Amy Webb, fondatoarea institutului, a prezentat trendurile tehnologice ale acestui an în cadrul festivalului SXSW (South by South West – n.r.), care are loc în Austin, Texas, scrie VentureBeat.

Începutul sfârșitului pentru smartphone-uri

Raportul identifică 225 de trenduri în cadrul a 20 de industrii, din care 70 au legătură directă cu inteligența artificială.

În primul rând, raportul spune că anul 2018 marchează începutul sfârșitului pentru smartphone-uri și că în următorii zece ani vom asista la o perioadă de tranziție în care vom folosi tot mai multe dispozitive conectate, în principal dispozitive ”la purtător”, precum căști inteligente, inele și brățări care detectează mișcarea, ochelari inteligenți care prezintă informații sau boxe inteligente.

De asemenea, raportul spune că toată lumea ar trebui să urmărească cu mare atenție China. Și asta pentru că guvernul de la Beijing investește sute de miliarde de dolari în inteligență artificială, editarea genetică, tehnologii verzi, sisteme de ferme inteligente și explorarea spațiului.

Plan de 150 de miliarde de dolari

Raportul spune că, deși în alte dăți China nu a reușit în planurile sale, acum situația este altfel. Și asta pentru că China a reușit să cumpere multe tehnologii prin investiții în companii, dându-i astfel un avantaj tactic în fața SUA, dar și a Japoniei, Coreei de Sud și Uniunii Europene.

Cum administrația Trump nu a crescut fondurile pentru cercetare în domeniu, nici nu este greu de imaginat ce va urma, mai ales că China are un plan de 150 de miliarde de dolari în domeniu.

Raportul arată că trei companii din China sunt bine capitalizate pentru a concura în domeniu, respectiv Baidu, Alibaba și Tencent. De altfel, Tencent a depășit de curând chiar și Facebook în privința capitalizării bursiere.

Rivalitate sino-americană

Alături de acestea însă vor exista și Amazon, Google, Microsoft, IBM, Apple și Facebook. Documentul mai arată că China are foarte multe brevete în domeniul inteligenței artificiale, iar academicienii chinezi au publicat mai multe lucrări despre aceasta decât toți cei din Uniunea Europeană.

”Dacă datele sunt petrolul viitorului, populația online masivă a Chinei de 730 de milioane de oameni o face să fie proprietarul celei mai mari resurse umane și de date, care nu numai că este cel mai mare furnizor de materie brută pentru experimente de cercetare-dezvoltare, dar nici nu are restricțiile de securitate și viață privată care blochează progresul în alte țări”, arată raportul.

Presa a scris zilele trecute că poliția chineză are acum în dotare ochelari inteligenți care pot identifica persoane sau mașini în trafic.

Acesta mai arată că astfel China va ajunge ”hegemonul incontestabil” al inteligenței artificiale.

De altfel rivalitatea sino-americană s-a manifestat pe deplin în acest început de an, după ce președintele american Donald Trump a emis un ordin care blochează achiziția Qualcomm de către Broadcom pentru ca nu cumva Huawei să ajungă ”jupânul” tehnologiei 5G, în vreme ce acum câteva săptămâni a fost blocată achiziția MoneyGram de către Alibaba.

Procesoare speciale pentru inteligență artificială

Deja există și procesoare special dedicate pentru funcții de inteligență artificială. Apple și Huawei au deja astfel de funcții integrate în smartphone-urile lor, iar presa a scris că Amazon proiectează cipuri pentru inteligență artificială destinate boxelor Echo cu asistentul digital Alexa.

Webb mai prezice că în 2021 mai bine de jumătate de computing va fi realizat prin voce. Adică nu mai stai pe telefon cu degetul sau cu tastatura și mouse-ul la calculator, ci vei da comenzi vocale.