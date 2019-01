Dezvăluirile au stârnit reacții în mass media și nu numai. Rareș Bogdan și-a deschis ediția de luni seara a emisiunii „Jocuri de putere” reacționând pe marginea acestui subiect.

„Am încercat și eu să adopt un copil. (…) Să ataci un om – fie el într-un antagonism total cu politicile tale editoriale – pentru faptul că a înfiat un copil mi se pare o nesăbuință și o nesimțire. Deci niciodată nu cred că lupta politică trebuie dusă atât de jos. Din acest motiv vreau să-i felicit pe colegii mei care au luat decizia să nu exploateze acest subiect, care, din punctul meu de vedere, este o ticăloșie. Iată că o dată de când e premier mi-a devenit Viorica Dăncilă simpatică. Mi-a fost simpatică pentru câteva ore după care s-a transformat din nou în cârpa de șters pantofi ai lui Liviu Dragnea și ai lui Tudorel Toader pentru că încearcă să promoveze această ordonanță de urgență ticăloasă. Pentru asta am să o atac. Pentru politicile sale economice devastatoare la adresa României o s-o călcăm în picioare. Pentru faptul că a făcut un gest care mi se pare de o maximă eleganță și un gest creștinesc să iei un copil și să-l crești… (sigur că mi-ar fi plăcut ca acel copil să nu scrie ‘miau’ ca pisica și nici ‘nam’ uitând cratima), dar una-i una și alta e alta. Nu ataci un om pentru așa ceva. Într-un an și jumătate am găsit o modalitate să-i dau un LIKE omului Viorică Dăncilă și nu premierului”, a spus Rareș Bogdan, potrivit stiripesurse.ro.

Mirea Marian, de la publicația Newsweek:

Adriana Săftoiu, parlamentar:



Dragoș Bucurenci:

Citește și: Copilul înfiat de Viorica Dăncilă. Destinul celor 8 copii din familia Malancu, dintre care cel mic a fost adoptat de prim-ministrul României!