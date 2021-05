Rareş Bogdan a lansat apelul către Lucian Bode, după ce a asistat la mai multe descinderi ale structurilor MAI în mai multe restaurante din Bucureşti.

„Bode și Despescu să le explice domnilor din Poliție. Vreau să-l rog pe prietenul meu Lucian Bode și pe prietenul meu Bogdan Despescu, cei doi oameni care conduc Ministerul de Interne, să acționeze și să le explice domnilor de la Poliție că nu mai este stare de urgență, că companiile românești au trăit extrem de greu, mai ales cele din HoReCa”, a spus Rareş Bogdan.

Duminică am fost cu familia într-un loc, am mai fost în trei locuri, pentru că am avut întâlniri, și m-am bucurat de această stare de libertate care s-a instituit la nivelul Bucureștiului, și, în fiecare din cele patru locuri din nordul Bucureștiului, au năvălit cei din Jandarmerie sau din Poliție.

Rareş Bogdan: