Rareș Bogdan a ajuns, duminică, în jurul orei 10:30 la o secție de vot din București. După ce a votat, europarlamentarul i-a îndemnat pe români să facă același lucru.

„Am votat pentru o Românie, unde cetățenii să se întoarcă acasă. Am votat cu gândul că în această zi sfântă, de Sfântul Nicolae, românii vor avea o renaștere după 30 de ani de chin. Am stat la o mică coadă, am văzut că oamenii nu se apropie, stau la 1-2 metri în spatele altora”, a transmis Rareș Bogdan.

Europarlamentarul le-a dat asigurări românilor că nu se vor infecta în secțiile de vot deoarece se respectă măsurile de prevenție.

„Aici chiar dacă este secția mică, oamenii sunt extrem de buni,cei din secție. Șeful de secție , au avut răbdare, poartă mănuși, românii nu au de ce să se teamă pentru că nu se pot infecta într-o secție de vot. Nu e cu nimic riscul mai mare decât într-un magazin universal sau o farmacie, e foarte important să voteze. Mă bucură evoluția primelor ore”, a mai spus Rareș Bogdan.

