„În acelaşi timp am spus foarte clar sigur că drepturile sunt una şi e cât se poate de normal, parteneriate civile, dar ar trebui să specificăm cât se poate de clar că nu suntem de acord cu înfierea de copii de către cupluri ale minorităţilor sexuale, pentru că lucrul ăsta e o chestie care schimbă lumea şi cu asta nu pot fi de acord. În rest, cu viaţa lor, cu modul în care trăiesc, cu modul în care îşi lasă, pentru că au probleme şi au explicat asta şi e foarte normal, moştenire unii de la alţii, soţii ăştia care sunt de acelaşi sex sau, mă rog, indecişi, că acum sunt şi indecişii şi pot să înţeleg lucrurile astea, în schimb să nu mergem spre schimbarea şi spre creaţia pe care a lăsat-o Dumnezeu.”, a declarat Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan a fost duminică invitatul unei emisiuni de la Prima TV, informează News.ro, și s-a referit la faptul că în Parlamentul European s-a votat ca Uniunea Europeană să fie zona liberă pentru LGBT, el abținându-se la vot.

„Copiii au venit pe lumea asta în urma unui act consimţit, a iubirii dintre un bărbat şi o femeie. Când va veni un copil pe lume din iubirea dintre două femei sau dintre doi bărbaţi, atunci putem să ne schimbăm opţiunea. Până atunci eu nu mi-o schimb”, a mai explicat europarlamentarul PNL.



Rareş Bogdan s-a referit şi la recomandarea de a nu mai fi folosite cuvintele „mamă” şi „tată”, ci părinte la modul general.

„Este o aberaţie. Asta este o aberaţie. Din fericire, eu sunt membru în Comisia LIBE. (…) E o propunere a unei deputate italiene din regiunea Lazio. Am văzut multe aberaţii în lume, dacă cineva crede că va putea schimba relaţionarea şi modalitatea. Atunci când apari pe lumea asta şi înveţi să vorbeşti s-a constatat că peste 95% dintre copii spun primul cuvânt mamă. (…) Dacă cineva crede că în Parlamentul European sau un alt for internaţional va putea nouă să ne răpească bucuria de a spune mamă, tată, se înşală. Eu am văzut multe aberaţii în Parlamentul European, dar cu asta mă voi lupta. Voi fi în grupul cel mai conservator”, a transmis Rareş Bogdan.

Parlamentul European a votat pe 11 martie cu 492 de voturi pentru, 141 împotrivă și 46 de abțineri o propunere de rezoluție prin care declară Uniunea Europeană drept „zonă de libertate pentru persoanele LGBTIQ”.





