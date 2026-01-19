Europarlamentarul a precizat că a vorbit cu aproape 200 de primari PNL şi cu preşedinţi de consilii judeţene înainte să apară la ședința liberalilor de la Vila Lac și că aceștia sunt nemulțumiți de măsurile luate de Guvernul condus de Ilie Bolojan, care este și președintele partidului său.

„Au crescut impozitele, sunt cei care dau piept cu oamenii, care stau între oameni, sunt baza pe care Partidul Naţional Liberal a reuşit să construiască, iar pe mine, ca reprezentant a României la Bruxelles, mă interesează foarte mult relaţia cu ei, pentru că sunt cei care au reuşit să cheltuie cu succes banii europeni, proiecte europene de la apă, canal, gaz, spitale, şcoli. Din 2600 de şcoli cu toalete în curte mai avem 128, restul au fost modernizate cu bani europeni. O mulţime de proiecte au fost cu ajutorul primarilor realizate şi sincer am văzut supărarea lor, disperarea lor şi le-am zis OK, vă promit că de data asta particip”, a spus Rareș Bogdan, înainte să intre la ședință, deși el nu este membru în BPN-ul PNL.

Și a continuat: „Nu vin cu gânduri războinice, pur şi simplu vreau să cer lămuriri, vreau să ştiu de ce colegii mei care asigură astăzi conducerea Partidului Naţional Liberal nu ies să explice oamenilor ce se întâmplă, pentru că Winston Churchill spunea că 80% din buna guvernare este comunicarea, Václav Havel spunea că dacă vrei să fii apreciat de oameni trebuie să comunici, altfel degeaba faci lucruri pentru ei. Pot să dau nenumărate exemple”.

Foarte important, Rareș Bogdan a subliniat că primarii PNL care au criticat conducerea s-au trezit cu Corpul de control al premierului Bolojan sau cu vizitele Curţii de conturi.

Liberalul a precizat că, dacă lucrurile nu se rezolvă, partidul va dispărea, exact ca PNȚCD: „Nu putem sfida oamenii. Oamenii ne-au dat votul, oamenii aşteaptă şi au aşteptări de la Partidul Naţional Liberal, suntem o forţă politică de 150 de ani, care a făcut lucruri în această ţară. Nu putem să abandonăm, pentru că altfel scrie pe noi PNŢCD. Nu am intrat în politică acum 7 ani ca să mă trezesc cu un partid care ajunge la o cifră, eu vreau un partid care să aibă peste 20% şi să conteze în guvernare”.

El a mai spus că vrea să afle și care este relaţia partidului cu partidul condus de Dominic Fritz: „Vreau să ştiu exact ce relaţie avem cu USR, pentru că mi se pare că uneori, colegi de-ai mei, din conducerea PNL, sunt mai apropiaţi de USR decât de propriul partid”.

Rareș Bogdan s-a referit și la acordul UE-Mercosur, care în opinia sa va aduce deservicii ireparabile fermierilor români. „Mi se pare incredibil, de asemenea, că nimeni, dar nimeni nu explică acordul cu Mercosur, nimeni nu le explică oamenilor, fermierilor, pe bună dreptate speriaţi de acest acord, care sunt limitările, care sunt, ce poate să facă sau să nu facă Comisia, ce înseamnă cauza de salvgardare. Mă sună procesatori, mă sună proprietari, exportatori de carne de pui, de carne de vită”, a conchis liberalul.

Amintim că fostul președinte al PNL Bihor, Ilie Bolojan, a fost ales în noiembrie 2024 președinte interimar al PNL, după demisia lui Nicolae Ciucă. Decizia a însemnat și înlocuirea lui Rareș Bogdan, Iulian Dumitrescu și Gheorghe Flutur din funcțiile de prim-vicepreședinți. De asemenea, Lucian Bode a fost înlocuit atunci din funcția de secretar general al PNL.

Apoi, în iulie 2025, Ilie Bolojan a fost votat președinte al PNL la congres pentru următorii doi ani.

Din toamna lui 2024, Rareș Bogdan nu a mai apărut în presă cu declarații.











Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE