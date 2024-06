„Le mulţumesc tuturor peste 2,3 milioane de români care au acordat încrederea lor PNL şi mai ales echipei PNL, celor 280.000 de membrii şi activişti care au făcut o campanie excepţională. Rezultatele confirmă că PNL rămâne principala forţă de dreapta a României, la un procent de peste 28% la vot politic”, a afirmat Rareş Bogdan, luni la sediul partidului din Modrogan.

Potrivit acestuia, PNL are peste 13.000 de consilieri locali, peste 500 de consilieri judeţeni.

„PNL a recâştigat fiefurile din Sectorul 1, Bucureşti, şi îl felicit pe George Tuţă, a recâştigat Braşovul, prin George Scripcaru, la o diferenţă de peste 4.000 de voturi, şi merită felicitată echipa de la Braşov, Adrian Veştea, George Scripcaru. De asemenea, am intrat în inima zonei roşii a României şi am câştigat, prin Mario De Mezzo, oraşul Slatina, cu un vot copleşitor. De asemenea, în urmă cu foarte puţin timp, s-a încheiat numărătoarea paralelă şi am câştigat Botoşaniul. La Botoşani, Iftime a câştigat la 241 de voturi preşedinţia Consiliului Judeţean”, a adăugat acesta.

De asemenea, Rareş Bogdan a anunţat că liberalii au câştigat opt mandate sigure de europarlamentar, poate chiar nouă, după ce va fi făcută redistribuirea, iar acest al nouălea mandat să fie al lui Alexandru Muraru.

„Deci Partidul Naţional Liberal obţine, de asemenea, pe scorul politic pentru Parlamentul European, opt mandate sigure, iar în acest moment la numărarea finală a voturilor este posibil să luăm, la redistribuire, în funcţie de jocul rezultatului pe independenţi şi pe S.O.S., şi UDMR, şi al nouălea mandat, pentru Alexandru Muraru”, a completat prim-vicepreşedintele PNL.

Rezultate parțiale alegeri europarlamentare 2024 – BEC. Alianța PSD-PNL – 21,33%, urmată de ADU și AUR, după numărarea a peste 98,8% din voturile din străinătate.

