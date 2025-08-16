Râsul, în vârstă de aproximativ un an, fusese achiziționat recent din Polonia. Conform declarațiilor proprietarului, animalul are toate documentele legale de achiziționare și deținere. De asemenea, este înregistrat și are CIP de luare în evidență, dar nu dispune de GPS pentru localizare.

Jandarmeria Suceava a făcut apel către populație să nu intre în panică. Oficialii au transmis un avertisment important: „Râsul este un animal sălbatic şi, deşi nu manifestă în mod normal un comportament agresiv faţă de oameni, poate deveni imprevizibil”.

Autoritățile au emis o serie de recomandări pentru locuitorii din Fălticeni și împrejurimi:

Nu vă apropiați de animal

Nu încercați să îl hrăniți sau să îl capturați

Sunați imediat la 112 dacă observați râsul

Echipele de intervenție sunt mobilizate pentru a găsi și captura animalul în siguranță. Situația este monitorizată îndeaproape de autoritățile locale și județene. Cetățenii sunt rugați să rămână vigilenți și să urmeze instrucțiunile oficiale pentru a evita orice incident.

Râsul este o felină aflată pe cale de dispariție, nu doar în România, ci și în alte regiuni, fiind frecvent ținta braconajului. Deși nu ating dimensiuni impresionante, râșii sau lincșii sunt prădători redutabili. Descoperă lucruri surprinzătoare și curiozități despre râs.

