Râșii din România vor repopula Germania. Masculul Viorel, eliberat recent în Pădurea Thuringiană

Am Mittwoch, den 15.05.2024 werden im Rahmen des Projekts "Luchs Thüringen – Europas Luchse vernetzen" die ersten Luchse im Thüringer Wald ausgewildert. Die beiden ersten ausgewilderten Tiere sind Luchsin Frieda und Kuder Viorel. Frieda ist in dem ersten deutschlandweiten Koordinationsgehege Hütscheroda aufgewachsen. Viorel ist ein Wildfang aus den rumänischen Karpaten. Ziel ist es in den nächsten vier Jahren jedes Jahr bis zu fünf Luchse auszuwildern.