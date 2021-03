„Mă gândesc că dacă guvernul german ar fi fost preocupat să ajungă la secretele geopolitice și geostrategice planetare din Primăria Timișoara, ar fi găsit o cale mai discretă decât să trimită un neamț get-beget să câștige o bătălie improbabilă pentru un mandat de primar”, a scris Dominic Fritz, duminică, pe pagina sa de Facebook.

Reacția primarului vine după ce pe site-ul criticii.ro a fost publicat un articol intitulat „Dominic Fritz, spion al BND (Serviciul Federal de Informații – n.r.)? Primarul Timișoarei a lucrat la GiZ GMBH, agenția paravan a spionajului german”.

Primarul Timișoarei, care este cetățean german, spune că nu are aptitudini de spion, pentru că nu știe să mintă.

Nu am stofă de James Bond. Roșesc imediat când spun o minciună, iar în puținele dăți în viața mea, în studenție, când am călătorit fără bilet, m-am dat jos după câteva stații, pentru că nu suportam tensiunea. Nu aș fi un bun spion tocmai pentru că am claritate morală. Sunt un om curajos doar atunci când lupta mea este bazată pe adevăr.

