Întrebat de ce nu a luat nicio măsură concretă împotriva lui Vladimir Putin deși s-a declarat de mai multe ori nemulțumit și dezamăgit de liderul de la Kremlin, Donald Trump a răspuns imediat: „Ce vă face să credeți că nu am luat nicio măsură?”.

„Tocmai am impus sancțiuni secundare împotriva Indiei, cel mai mare cumpărător (de petrol rusesc – n.r.) după China. Acest lucru a costat Rusia sute de miliarde de dolari. Și nu am trecut încă la faza a doua sau a treia“ de presiuni asupra Rusiei, a susținut Trump.

„Dacă spuneți că nu s-a luat nicio măsură, cred că ar trebui să vă găsiți o altă slujbă”, l-a mustrat Trump pe jurnalist.

TRUMP fires back at reporter over his question on Putin:



REPORTER: „You’ve expressed many times your frustration and disappointment with Putin, but there’s no action since you took your office.”



TRUMP: „How do you know there’s no action? — I think you oughta get yourself a new… pic.twitter.com/NG80rZ9XSj — Fox News (@FoxNews) September 3, 2025

Donald Trump a mai declarat miercuri că nu are niciun mesaj nou să-i transmită lui Vladimir Putin și „ceva se va întâmpla” dacă liderul de la Kremlin nu va răspunde așteptărilor sale privind încheierea războiului din Ucraina.

„El (Putin – n.r.) știe care este poziția mea. În funcție de decizia pe care o va lua, voi fi mulțumit sau nemulțumit, iar dacă noi nu vom fi mulțumiți, atunci ceva se va întâmpla”, a spus Trump, ale cărui eforturi de mediere între Rusia și Ucraina nu au dat rezultate până în prezent.

„Voi vorbi cu el în zilele următoare și voi ști exact ce se întâmplă”, a adăugat liderul republican de la Casa Albă.

Casa Albă a precizat apoi că Trump s-a referit în această afirmație la o discuție pe care o va avea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, nu cu Vladimir Putin.

Donald Trump a spus pe 22 august că în aproximativ două săptămâni ar trebui să știe dacă sunt posibile progrese în încercarea sa de a pune capăt războiului ruso-ucrainean, în condițiile în care observă o ură imensă între Putin și Zelenski.

Președintele american a promis că va decide în aceste două săptămâni dacă va impune „sancțiuni masive” Rusiei sau dacă, pur și simplu, va abandona încercările sale de mediere și le va spune lui Putin și Zelenski că „este lupta voastră”.

