Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române a anunțat, miercuri dimineață, că traficul este oprit pe DN 28B Botoşani – Flămânzi, în afara localităţii Copălău, după ce un autotren s-a răsturnat pe suprafaţa de rulare.

„La faţa locului se va deplasa un utilaj pentru repunerea pe roţi şi tractarea ansamblului rutier. Se estimează reluarea circulaţiei după ora 9.00”, au transmis reprezentanții Poliţiei Române.

Militari ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Botoșani au fost mobilizați pentru a interveni. La sosirea echipajelor de prim-ajutor, șoferul, care a fost rănit ușor, a refuzat transportul la spital.

„La caz s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului Botoşani, cu o autospecială de stingere şi modul de descarcerare, dar şi o ambulanţă şi o ambulanţă SMURD, precum şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Copălău.

Pompierii au acționat pentru înlăturarea pericolului de incendiu, fiind deconectate bornele bateriilor.

În zonă, se intervine în continuare pentru degajarea carosabilului de marfa împrăștiată, fiind solicitate două utilaje grele pentru ridicarea autocamionului.

Pentru a preveni astfel de evenimente, ISU Botoșani recomandă conducătorilor auto să dea dovadă de prudență la volan, să respecte toate regulile de circulație pentru propria lor siguranță, dar și a celorlalți participanți la trafic.

