Război la Casa Albă între prima doamnă și fiica președintelui. O nouă carte despre familia Trump arată cum și-a subminat Ivanka mama vitregă

2020 e anul cărților despre familia Trump. După “Too Much and Never Enough: How My Family Created the Worlds Most Dangerous Man” (“Prea mult și niciodată de ajuns: Familia mea a creat cel mai periculos om din lume”), în care Mary Trump, nepoata președintelui, l-a desființat pe liderul de la Casa Albă, și “The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump” (“Arta negocierii: Povestea nespusă a Melaniei Trump”), în care o jurnalistă americană dezvăluie că prima doamnă și-a renegociat contractul prenupțial după alegerile din 2016, la 1 septembrie va fi publicat volumul “Melania & Me”, în care Stephanie Winston Wolkoff, fostă prietenă și colaboratoare a Melaniei Trump, divulgă secrete din relația primei doamne cu președintele SUA și cu fiica ei vitregă, Ivanka.

Publicația britanică The Guardian, care a obținut o copie a cărții, a publicat extrase din aceasta.

Volumul ar conține și transcripturi ale unor conversații cu Melania Trump, pe care autoarea le-a înregistrat.

Conform editurii Simon & Schuster, Stephanie Winston Wolkoff, organizatoare de evenimente pentru elita din New York, s-a împrietenit cu Melania Trump în 2016.

Stephanie Winston Wolkoff

După ce Donald Trump a câștigat alegerile, Wolkoff a însoțit-o pe prima doamnă la Casa Albă, ajutând-o, pro bono, să-și aleagă staff-ul, să organizeze evenimente, ba chiar i-a scris discursuri.

Wolkoff a ajutat și la planificarea evenimentelor legate de învestirea lui Donald Trump, iar asta a adus-o în centrul unui scandal.

Autoritățile din New York, New Jersey și Columbia au anchetat aceste evenimente pentru deturnări de fonduri, după ce The New York Times a scris, în 2018, că din cei 107 milioane de dolari strânși din donații, 26 de milioane au fost direcționate către firma la care lucra Wolkoff, iar ei, personal, i-au intrat în cont 1,62 milioane $.

După acest episod, Stephanie Winston Wolkoff a părăsit Casa Albă și a rupt legătura cu Melania Trump, care a refuzat să-și ajute prietena în acest scandal. “Melania & Me”, susțin reprezentanții editurii Simon & Schuster, ar fi răspunsul la această “trădare” care “aproape a distrus-o pe Wolkoff”.

Melania Trump

Wolkoff scrie în carte că Ivanka s-ar afla în spatele scandalului de plagiat din 2016, când Melania a fost acuzată că a copiat, la Convenția Republicană, un discurs ținut de Michelle Obama cu câțiva ani înainte. O persoană din staff-ul primei doamne și-a asumat vina, însă Wolkoff are altă ipoteză.

Rick Gates (consultant politic, fostul adjunct de campanie al lui Donald Trump – n.r.) i-ar fi scris discursul Melaniei, iar Rick era controlat de Ivanka. Prin urmare, nu cumva e vorba de un sabotaj? Stephanie Winston Wolkoff:

De Gates, care anul trecut a fost condamnat la închisoare în cazul Robert Mueller (procurorul special care a investigat relațiile lui Donald Trump și ale echipei sale cu Rusia în timpul campaniei electorale din 2016 și care a fost condamnat, la rându-i, la 40 de luni de închisoare), s-ar fi folosit Ivanka și pentru a afla care sunt planurile primei doamne și a-i “fura” evenimentele importante la care ar fi urmat să participe, scrie fosta confidentă a Melaniei Trump.

Ivanka Trump

Conform autoarei cărții, de-a lungul timpului au fost nenumărate conflicte între cele două femei din viața lui Trump – de la încercarea Ivankăi de a intra neinvitată la petrecerea de învestire dată la Casa Albă, care a generat, povestește Wolkoff, “Operațiunea blocați-o pe Ivanka”, până la scurgerea în presă a informației că familia prezidențială găzduia la Casa Albă prima proiecție oficială a filmului de animație “În căutarea lui Dory”, în mijlocul protestelor față de ordonanța anti-imigrație.

Wolkoff mai dezvăluite în carte că Melania a fost mereu la curent cu aventurile lui Donald Trump, dar a ales să nu-i pese. “Știu cu cine m-am măritat”, i-ar fi spus prima doamnă fostei sale prietene, completând că prioritatea ei nu mai este, oricum, căsnicia cu Trump, ci fiul ei, Barron.

Donald și Melania Trump

Foto: EPA, Hepta

