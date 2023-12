Televiziunea israeliană a difuzat o înregistrare video cu aeronava apropiindu-se de Aeroportul Ben Gurion vineri seară, în timp ce puternicul sistem de apărare antiaeriană Iron Dome („Domul de fier”) al ţării dobora rachetele de pe cerul nopţii.

Înregistrarea video cu rachetele care sunt doborâte deasupra Tel Avivului în timp ce avionul aterizează a fost distribuită pe scară largă pe reţelele de socializare.

A plane lands to Tel Aviv while the city is under rocket fire. pic.twitter.com/DSdFPZ3LlV