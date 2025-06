Bannon consideră că Donald Trump ar trebui să aibă timp să se gândească

„Acest întreg efort militar pe care l-au făcut – acum este lăsat în seama Statelor Unite să vină și să îl termine? Israelienii trebuie să termine ceea ce au început”, a afirmat miercuri, 18 iunie, reporterilor Steve Bannon, în timpul unui mic dejun în Washington sponsorizat de Christian Science Monitor, conform ABC News.

„Nu există nicio grabă – ca Statele Unite să ajungă la o soluție militară. Îmi dau seama că președintele analizează o serie de alternative. Se uită la o serie de alternative și a făcut tot posibilul să negocieze”, a mai adăugat fostul strateg al liderului de la Casa Albă.

Dacă Trump decide că este necesară o lovitură asupra instalațiilor nucleare iraniene, Bannon a precizat că aceasta nu trebuie să fie imediată: „Președintele ar trebui să aibă timp să se gândească la asta împreună cu consilierii săi”.

Întrebat miercuri dimineață despre faptul că MAGA sa se ferește să intre într-un război cu Iranul, Trump a răspuns: „Susținătorii mei sunt mai îndrăgostiți de mine astăzi, iar eu sunt mai îndrăgostit de ei decât în momentul alegerilor”.

„Așa că s-ar putea să am unii oameni care sunt puțin nefericiți acum, dar am unii oameni care sunt foarte fericiți, și am oameni din afara bazei cărora nu le vine să creadă că se întâmplă asta. Sunt atât de fericiți”.

Încercarea lui Benjamin Netanyahu de a copia expresiile MAGA

Bannon a criticat, de asemenea, încercarea lui premierului israelian Benjamin Netanyahu de a copia expresiile MAGA.

„Astăzi, este Tel Aviv. Mâine, este New York”, a spus Netanyahu luni lui Jonathan Karl de la ABC News. „Uite, eu înțeleg «America pe primul loc». Nu înțeleg «America moartă». Asta e ceea ce vor oamenii ăștia. Ei cântă «Moarte Americii». Așa că facem ceva care este în slujba omenirii, a umanității, și este o luptă a binelui împotriva răului. America este, ar trebui să fie și este de partea binelui”, a mai afirmat prim-ministrul israelian.

În replică, fostul strateg al lui Trump a afirmat: „Nu avem nevoie de lecții de la Ierusalim sau Tel Aviv în această privință.”

Bannon a subliniat că Netanyahu avertizează de ani de zile despre amenințarea nucleară iraniană și că serviciile secrete israeliene nu au reușit să prevină atacurile Hamas din octombrie 2023. El și-a exprimat temerea că o acțiune militară majoră ar distrage atenția de la prioritățile președintelui american, cum ar fi deportările masive și confruntarea cu China.

Trump, a spus el, este conștient de faptul că ascensiunea sa politică a fost alimentată în parte de opoziția față de războaiele fără sfârșit din Orientul Mijlociu.

„Nu mai vrem războaie veșnice”, a spus Bannon. „Nu putem face asta din nou. Vom sfâșia țara. Nu putem avea un alt Irak”.

Amintim că secretarul Apărării SUA, Pete Hegseth, a declarat miercuri că armata americană este pregătită să execute orice decizie a președintelui Donald Trump privind războiul și pacea.

Totodată, liderul de la Casa Albă nu a exclus posibilitatea ca SUA să atace Iranul. În schimb, Donald Trump a dezvăluit că Teheranul a intrat în legătură cu Washingtonul pentru a negocia.