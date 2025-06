Într-un mesaj publicat duminică seara târziu pe rețeaua Truth Social, fostul președinte a susținut că „toate instalațiile nucleare din Iran au suferit pagube monumentale”, citând imagini din satelit ca dovadă. El a descris detaliat impactul atacurilor, menționând că o structură albă vizibilă este adânc încastrată în stâncă, protejată sub nivelul solului, dar că „ținta a fost lovită în plin” și cele mai mari distrugeri au avut loc la adâncime, însă oficialii americani încă analizează efectele reale ale operațiunii asupra capacităților nucleare ale Iranului.

13:00 - Acum 12 minute Cele mai importante evenimente de până la această oră Israelul bombardează ținte guvernamentale în Teheran, „cu o forță fără precedent”

Armata israeliană a declarat că a efectuat lovituri aeriene asupra a cel puțin șase aeroporturi din vestul, estul și centrul Iranului. Într-o declarație publicată pe contul său în limba ebraică pe X, Israelul a afirmat că aeronave pilotate de la distanță au distrus 15 avioane și elicoptere iraniene

Șeful AIEA se așteaptă la „daune foarte semnificative” la instalația Fordo din Iran

Unde se află uraniul Iranului? Atacurile SUA și Israelului au lovit obiective nucleare cheie, dar rămân întrebări cu privire la stocurile de 408 kg de material îmbogățit

Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a declarat duminică, de la Istanbul, că Iranul are „o varietate de opțiuni” pentru a răspunde atacurilor americane, de la lovituri asupra bazelor SUA din regiune sau activarea celulelor teroriste din SUA până la blocarea unor căi navigabile esențiale pentru comerțul global.

Atacurile Israelului l-au pus pe Putin într-o poziție dificilă, deoarece nu poate sprijini militar Iranul fără a-și pune în pericol propriile interese. Deși Rusia ar putea chiar beneficia pe termen scurt, pe termen lung se confruntă cu pierderi grele

China, principalul susținător economic al Iranului, ar avea mult de pierdut dacă Teheranul ar decide să închidă Strâmtoarea Ormuz, o măsură cerută de tot mai mulți iranieni în urma atacurilor americane asupra instalațiilor nucleare

12:52 - Acum 20 minute Șeful AIEA se așteaptă la „daune foarte semnificative” la instalația Fordo din Iran Bombardamentul american a provocat probabil „daune foarte semnificative” zonelor subterane ale instalației de îmbogățire a uraniului Fordo din Iran, săpată într-un munte, deși nimeni nu poate încă estima amploarea acestora, a declarat Rafael Grossi, șeful agenției de control nuclear a ONU. „Având în vedere încărcătura explozivă utilizată și natura extrem de sensibilă la vibrații a centrifugelor, se așteaptă să fi avut loc pagube foarte semnificative”, a declarat Grossi într-o declarație adresată unei reuniuni de urgență a Consiliului Guvernatorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, format din 35 de țări.

12:25 - Acum 47 minute Israelul bombardează ținte guvernamentale în Teheran, „cu o forță fără precedent” Ministrul Apărării Israel Katz a declarat că IDF „atacă în prezent cu o forță fără precedent obiective ale regimului și organele de represiune guvernamentală din inima Teheranului”. „Imaginile vor fi publicate în curând, ilustrând amploarea pagubelor”, a afirmat acesta într-o declarație emisă de biroul său, potrivit Times of Israel. ⚠️MASSIVE Explosions all across Tehran.



The Israeli Air Force is wrecking the IRGC. pic.twitter.com/dZzd9bkv8x — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) June 23, 2025 Recomandări Judecătoarea Lia Savonea ar putea ajunge în vizorul Inspecției Judiciare înainte de înscăunarea la Înalta Curte Morteza Heydari, purtătorul de cuvânt al organizației de gestionare a crizelor din Qom, a declarat că instalația nucleară de la Fordow a fost atacată din nou, fără a preciza cine se află în spatele atacului. Instalația era una dintre cele trei lovite ieri de SUA. Heydari a declarat că „nu există niciun pericol pentru cetățenii” din zonă. Între timp, raiduri aeriene israeliene masive au vizat Teheranul și Karajul din apropiere, în jurul prânzului, ora locală, fiind vizibile coloane de fum înalte în zone din întreaga capitală. Transmisia în direct a televiziunii de stat a fost întreruptă timp de câteva minute și s-a confirmat că a fost lovită o clădire tehnică care asigura transmisiile în direct pentru mai multe canale.

12:03 - Acum o ora Unde se află uraniul Iranului? Pe măsură ce administrația Trump evaluează pagubele, întrebarea crucială va fi dacă programul Iranului a fost distrus sau pur și simplu mutat în instalații mai mici și secrete, mai greu de găsit. Răspunsul depinde în mare măsură de ce s-a întâmplat cu stocul de 408 kg de uraniu îmbogățit la 60% puritate – aproape de puritatea de 90 % necesară pentru arme. „Totul se reduce la material și la locul în care se află”, a declarat Richard Nephew, un fost înalt oficial american care a lucrat pe problema Iranului în administrațiile Obama și Biden. „Pe baza a ceea ce am văzut până în acest moment, nu știm unde se află materialul. Nu avem nicio certitudine că vom putea să-l recuperăm în curând.”, potrivit Financial Times. Citeşte întreaga analiză aici: Unde se află uraniul Iranului? Atacurile SUA și Israelului au lovit obiective nucleare cheie, dar rămân întrebări cu privire la stocurile de 408 kg de material îmbogățit

11:10 - Acum 2 ore Iranul avertizează că SUA vor avea parte de un răspuns „puternic” Un purtător de cuvânt al unității militare iraniene Khatam al-Anbiya a avertizat că „operațiuni puternice cu consecințe grave” așteaptă Statele Unite în urma bombardamentului a trei importante instalații nucleare, potrivit Al Jazeera. Agențiile de știri iraniene l-au citat pe purtătorul de cuvânt anonim, care a acuzat SUA că a comis un act „criminal” în numele Israelului, care, potrivit acestuia, „încalcă în mod flagrant” suveranitatea Iranului. „Acest act ostil a fost comis cu scopul de a reînvia regimul sionist muribund”, a declarat purtătorul de cuvânt, referindu-se la Israel. #BREAKING

Spokesperson for the Khatam al-Anbiya base: Powerful operations with heavy consequences await the US. pic.twitter.com/th83NlSOf8 — Tehran Times (@TehranTimes79) June 23, 2025

10:57 - Acum 2 ore Sirene de raid aerian au fost auzite în nordul și centrul Israelului Sirene de raid aerian au fost activate în nordul și centrul Israelului, inclusiv în Tel Aviv și Ierusalim, după ce au fost detectate rachete provenind din Iran, a anunțat luni Armata de Apărare a Israelului (IDF), avertizând locuitorii să se adăpostească. Forțele Aeriene Israeliene „acționează pentru a intercepta și a lovi acolo unde este necesar pentru a elimina amenințarea”, a declarat IDF.

10:34 - Acum 3 ore Iată cum ar putea răspunde Iranul la atacurile SUA Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a declarat duminică, de la Istanbul, că Iranul are „o varietate de opțiuni” pentru a răspunde atacurilor americane, de la lovituri asupra bazelor SUA din regiune până la blocarea unor căi navigabile esențiale pentru comerțul global. Oricare dintre aceste măsuri implică riscuri considerabile, atât pentru Republica Islamică, cât și pentru Statele Unite și Israel. Potrivit Consiliului pentru Relații Externe (CFR), SUA mențin o prezență în 19 locații din Orientul Mijlociu, opt dintre acestea fiind considerate baze permanente, cu aproximativ 40.000 de soldați americani desfășurați în regiune. Iranul a avertizat în repetate rânduri că orice atac american asupra facilităților sale nucleare va atrage represalii împotriva trupelor și intereselor americane din zonă. Analistul CNN Barak Ravid a subliniat că Iranul dispune de suficiente ținte pentru a riposta. Un alt scenariu plauzibil este activarea rețelei de proxy-uri a Gărzii Revoluționare Iraniene (IRGC) în Irak, Yemen și Siria – grupuri care în trecut au atacat active americane. Deși influența Hezbollahului a fost slăbită de atacurile israeliene, rebelii houthi susținuți de Iran din Yemen au anunțat deja că vor viza nave americane în Marea Roșie. Un oficial houthi a declarat duminică dimineață, într-o postare online, că „Trump trebuie să-și asume consecințele” atacurilor asupra facilităților nucleare iraniene. Best view of Israel-Iran war

Note: Faulty words have been said while recording headphone required.#IranIsraelConflict pic.twitter.com/GokAO2Ol7O — Albish Daimari (@albishdmri) June 18, 2025

09:34 - Acum 4 ore De ce războiul din Iran este o problemă pentru Putin Atacurile Israelului l-au pus pe Putin într-o poziție dificilă, deoarece nu poate sprijini militar Iranul fără a-și pune în pericol propriile interese. Deși Rusia ar putea chiar beneficia pe termen scurt, pe termen lung se confruntă cu pierderi grele, scrie cotidinul Blick Elveția, care face parte din trustul Ringier. Dacă ayatollahul Ali Khamenei (86), liderul suprem și liderul religios al Iranului, va fi ucis, Rusia amenință că va reacționa „foarte negativ”. Cel puțin asta a declarat vineri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov (57), pentru Sky News. Regimul iranian este cel mai important partener al Moscovei în Orientul Mijlociu. În timp ce Rusia beneficiază de creșterea prețurilor petrolului, riscurile pentru președintele Vladimir Putin (72) sunt mai mari decât beneficiile. Miza este foarte mare, scrie Blick.

09:14 - Acum 4 ore Armata israeliană a atacat șase aeroporturi din Iran Armata israeliană a declarat că a efectuat lovituri aeriene asupra a cel puțin șase aeroporturi din vestul, estul și centrul Iranului. Într-o declarație publicată pe contul său în limba ebraică pe X, Israelul a afirmat că aeronave pilotate de la distanță au distrus 15 avioane și elicoptere iraniene. „Atacurile au avariat piste, buncăre subterane, un avion de realimentare și avioane F-14, F-5 și AH-1 aparținând regimului iranian”, a adăugat acesta. „Forțele aeriene au perturbat capacitatea de decolare de pe aceste aeroporturi și operațiunile forțelor aeriene ale armatei iraniene de pe acestea.”

09:03 - Acum 4 ore SUA – Proteste în mai multe oraşe faţă de atacarea instalaţiilor nucleare din Iran – „Jos mâinile de pe Iran” Americani din oraşe de pe întreg teritoriul Statelor Unite au ieşit pe străzi duminică pentru a protesta faţă de decizia preşedintelui Donald Trump de a bombarda situri nucleare din Iran. De la Los Angeles la New York, manifestanţii şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la declanşarea unui război mai amplu şi la deturnarea atenţiei de la problemele interne existente în SUA, relatează CNN. Sute de mii de oameni au protestat în SUA împotriva atacării Iranului de către SUA, Foto: Profimedia

08:57 - Acum 4 ore Iranul execută un alt suspect de spionaj israelian Agențiile de știri semi-oficiale Tasnim și Fars afirmă că Mohammad Amin Mahdavi Shayesteh a fost spânzurat după ce a fost condamnat pentru colaborare cu agenția de informații israeliană Mossad. Shayesteh, descris de Tasnim ca „șeful unei echipe cibernetice afiliate Mossad”, a fost arestat la sfârșitul anului 2023. De când Israelul a început să atace Iranul, pe 13 iunie, autoritățile iraniene au executat cel puțin trei persoane condamnate pentru spionaj în favoarea Israelului. Una a fost executată în primele ore ale zilei de 16 iunie, iar al doilea suspect a fost executat pe 22 iulie. Acuzațiile aduse suspecților nu au putut fi verificate în mod independent.

08:44 - Acum 4 ore Autoritățile din New York sunt „în stare de alertă maximă”, declară primarul Primarul Eric Adams a declarat că poliția din New York se află în „stare de alertă maximă” pe fondul temerilor de represalii pe teritoriul american în urma atacurilor SUA asupra Iranului. „Nu există amenințări notabile directe la adresa orașului, dar trebuie să fim mereu atenți la lupii singuratici”, a declarat Adams într-un interviu acordat în această seară.

08:37 - Acum 5 ore Iranul amenință cu atacuri pe teritoriul SUA Înainte de loviturile aeriene americane asupra Iranului, regimul de la Teheran a transmis un avertisment direct către fostul președinte Donald Trump: în cazul unei agresiuni, ar putea activa celule adormite pentru a lansa atacuri pe teritoriul SUA. Potrivit unor surse citate de NBC News, mesajul a fost transmis printr-un intermediar la summitul G7 din Canada, cu puțin timp înainte ca Trump să părăsească evenimentul. În urma acestor informații, administrația americană și autoritățile din orașe-cheie au fost plasate în stare de alertă ridicată, anticipând posibile represalii. Departamentul pentru Securitate Internă a avertizat că escaladarea conflictului cu Iranul generează un climat de amenințare crescută în interiorul SUA. Potrivit instituției, există riscul ca Iranul să lanseze atacuri cibernetice, să vizeze oficiali guvernamentali sau chiar să încurajeze acte de violență teroristă printr-un eventual edict religios.

08:10 - Acum 5 ore Israel lansează acum atacuri asupra infrastructurii militare iraniene Israelul a lansat noi atacuri aeriene împotriva infrastructurii militare din orașul Kermanshah, din vestul Iranului, a declarat luni dimineață Armata de Apărare a Israelului (IDF). Anterior, agenția de știri Nour News, afiliată statului iranian, a informat că Israelul a lovit Parchin, un mare complex militar situat la sud-est de Teheran, într-un atac aerian în primele ore ale zilei de luni. Iranul a lansat luni propriul atac asupra Israelului, trăgând o rachetă care a fost interceptată de apărarea aeriană israeliană.

07:54 - Acum 5 ore Parlamentari americani cer Congresului să limiteze utilizarea forţei militare de către Donald Trump în Iran Parlamentari democraţi şi republicani au cerut, duminică, Congresului să limiteze utilizarea forţei militare de către preşedintele Donald Trump în Iran şi să împiedice implicarea SUA într-un conflict din Orientul Mijlociu care se adânceşte, relatează Reuters. Având în vedere că liderii republicani din Senat şi Camera Reprezentanţilor susţin cu tărie atacurile SUA asupra principalelor instalaţii nucleare iraniene, pare puţin probabil ca vreo rezoluţie care să afirme puterea Congresului de a restricţiona acţiunile lui Trump să poată fi adoptată de ambele camere.

07:49 - Acum 5 ore Prețul petrolului a crescut după amenințarea Iranului cu închiderea Strâmtorii Ormuz Piața petrolului reacționează cu volatilitate în contextul tensiunilor crescânde din Orientul Mijlociu: prețul țițeiului Brent a urcat peste pragul de 76 de dolari pe baril, ca urmare a atacului lansat de SUA asupra Iranului. Totodată, revine în prim-plan temerea legată de o posibilă blocare a Strâmtorii Ormuz – un punct vital pentru fluxul global de energie. Amenințarea a fost amplificată de anunțul televiziunii de stat iraniene, potrivit căruia parlamentul a aprobat o propunere de închidere a strâmtorii. O decizie finală este așteptată luni din partea Consiliului Suprem de Securitate Națională, ceea ce sporește incertitudinea pe piețele internaționale. Economia americană se confruntă cu perspectiva neplăcută a reaprinderii inflației, după ce Statele Unite au lansat atacuri asupra a trei facilități nucleare din Iran. Experții consideră aproape sigură creșterea prețurilor la petrol și gaze, însă marea întrebare rămâne cât va dura această creștere a prețurilor la combustibili fosili. Se estimează că prețul petrolului va atinge pragul de 80 de dolari pe baril, un nivel pe care petrolul american nu l-a depășit constant din ianuarie.

07:45 - Acum 5 ore China, cel mai mare cumpărător de petrol iranian, ar fi vulnerabilă la închiderea Strâmtorii Ormuz China, principalul susținător economic al Iranului, ar avea mult de pierdut dacă Teheranul ar decide să închidă Strâmtoarea Ormuz, o măsură cerută de tot mai mulți iranieni în urma atacurilor americane asupra instalațiilor nucleare, potrivit CNN. Strâmtoarea Ormuz este un coridor esențial pentru comerțul global cu petrol, prin care trece zilnic 20% din consumul mondial. China, cel mai mare importator de țiței din lume, a primit prin Ormuz aproape jumătate din livrările sale în primul trimestru din 2025. Secretarul de stat american Marco Rubio a îndemnat Beijingul să descurajeze Iranul de la un asemenea gest, avertizând că blocarea Ormuz ar afecta mai grav economiile dependente de petrol, inclusiv cea chineză, decât pe cea a SUA. Deși nu recunoaște oficial achiziții de petrol iranian, China rămâne principala piață pentru exporturile Teheranului. Beijingul a condamnat atacurile americane, dar nu s-a pronunțat încă asupra amenințării privind închiderea strâmtorii. Petrolierul „Borée” escortat de marina franceză, supravegheat de avioane de pe portavionul Clemenceau, la intrarea în strâmtoarea Ormuz (Iran), 1988 Foto: Profimedia

07:35 - Acum 6 ore Marjorie Taylor Greene, o aliată fermă a lui Trump, critică decizia președintelui de a bombarda instalațiile nucleare iraniene Reprezentanta republicană Marjorie Taylor Greene a criticat decizia președintelui de a bombarda instalațiile nucleare iraniene, scriind într-o declarație pe X sâmbătă seara: „Nu ar fi căzut bombe asupra poporului israelian dacă Netanyahu nu ar fi aruncat mai întâi bombe asupra poporului iranian. Israelul este o națiune dotată cu arme nucleare. Aceasta nu este lupta noastră. Pacea este răspunsul.” Comentariile lui Greene evidențiază diviziunea din cadrul mișcării MAGA a lui Trump între cei care s-au raliat în spatele președintelui și cei care și-au exprimat scepticismul față de o implicare mai mare a SUA în conflict.

07:09 - Acum 6 ore Ayatollah Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, se confruntă cu cea mai mare provocare din cariera sa, în urma atacurilor americane asupra instalațiilor nucleare ale țării, potrivit unor analiști. Karim Sadjadpour, expert la Carnegie Endowment for International Peace, a declarat pentru CNN că Khamenei se află „în cea mai gravă situație din viața lui de autocrat”, fiind izolat într-un buncăr, în vârstă de 86 de ani, cu o capacitate fizică și cognitivă limitată. De asemenea, majoritatea comandanților săi militari de rang înalt au fost asasinați, iar controlul spațiului aerian este pierdut în favoarea Israelului. În contextul actual, se înmulțesc întrebările legate de posibilitatea unei schimbări de regim la Teheran, un scenariu care ar putea destabiliza profund Iranul și întreaga regiune. Deși Khamenei conduce Iranul de peste 35 de ani, consolidându-și poziția după Revoluția Islamică din 1979, analiștii susțin că instinctele sale de supraviețuire se ciocnesc acum cu tendințele sale de sfidare, amplificând tensiunile și incertitudinea privind direcția pe care o va alege. Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, Foto: Hepta

07:05 - Acum 6 ore Ce rachete iraniene au lovit deja Israelul, ce mai are de lansat regimul de la Teheran Iran deține o gamă largă de rachete balistice, variind de la rachete cu rază scurtă de acțiune până la cele intercontinentale. Racheta Haj Qassem este o rachetă avansată, dezvăluită în 2020, despre care se pare că atinge viteze de 12.000 de kilometri pe oră, cu o rază de acțiune de 1.400 de kilometri și purtând un focos de 500 de kilograme.

Introdusă în 2024, racheta Emad este remarcabilă mai ales pentru focoasa sa manevrabilă, care îi permite să își modifice traiectoria după reintrarea în atmosferă. Această caracteristică este concepută pentru a înșela sistemele radar și rachetele interceptoare. Are o rază de acțiune de 1.700 de kilometri.

Dezvăluită în 2022, racheta Kheibar Shekan este numită după bătălia de la Khaybar din secolul al VII-lea. Are o rază de acțiune de 1.500 de kilometri și a fost prima rachetă cu combustibil solid a Iranului, permițând timpi de lansare mai rapizi și o mai mare pregătire operațională. Focosul este estimat la 500 de kilograme.

Cea mai grea și mai rapidă rachetă din arsenalul Iranului, bazată pe racheta nord-coreeană Hwasong-10, Khorramshahr are o rază de acțiune de 2.000 de kilometri și transportă un focos masiv de 1.500 de kilograme. Viteza sa de penetrare atinge 14.000 de kilometri pe oră. LIBERTATEA a transmis LIVETEXT aici evenimente de duminică: Armata israeliană anunță lovituri în curs la Teheran și în vestul Iranului Armata israeliană a anunțat duminică seara că efectuează atacuri împotriva unor „situri de infrastructură militară” la Teheran și în vestul Iranului. „Forțele aeriene israeliene atacă în prezent situri de infrastructură militară la Teheran și în vestul Iranului”, a afirmat IDF într-un comunicat citat de AFP, după ce în cursul zilei a mai anunțat că a vizat „zeci” de ținte militare, printre care un centru de comandă a rachetelor cu rază lungă de acțiune. Consilierii ayatollahului Khamenei avertizează că bazele americane sunt ţinte „legitime” și programul nuclear rămâne în vigoare Un consilier al liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat că bazele folosite de forţele americane pentru a lansa atacuri împotriva instalaţiilor nucleare din Iran sunt considerate „ţinte legitime”, transmite AFP. „Orice ţară din regiune sau din altă parte folosită de forţele americane pentru a lovi Iranul va fi considerată o ţintă legitimă pentru forţele noastre armate”, a afirmat Ali Akbar Velayati, citat de agenţia de presă Irna. Cele două mari preocupări pe care le-a avut Donald Trump înainte de a ordona atacul Președintele american Donald Trump a avut două mari preocupări în privința lansării unui atac împotriva instalațiilor nucleare ale Iranului, și anume ca loviturile să fie decisive și Statele Unite să nu intre într-un război de lungă durată, cu numeroase victime umane, dezvăluie surse citate de CNN. Mai multe detalii aici: Cele două mari preocupări pe care le-a avut Donald Trump înainte de a ordona atacul împotriva Iranului Cum a păcălit armata americană bloggerii militari și presa mondială. Traseul escadrilei anti-Iran La o conferință de presă organizată în urmă cu câteva ore la Pentagon, secretarul american al apărării, Pete Hegseth, și generalul american Dan Caine au oferit noi detalii despre atacurile asupra Iranului, dezvăluind că aproximativ 125 de avioane americane au participat la misiune, au fost utilizate 75 de muniții ghidate cu precizie și că avioane de luptă de generația a patra și a cincea s-au alăturat bombardierelor stealth B-2 în misiune. Avioanele B-2 au lansat 14 rachete Massive Ordinance Penetrator asupra sitului Fordow. Mai multe detalii aici: Cum a păcălit armata americană bloggerii militari și presa mondială. Traseul escadrilei anti-Iran a fost peste Atlantic, nicidecum peste Pacific și Oceanul Indian Vezi Subiecte română Evaluarea Națională 2025 – ce a picat elevilor de clasa a 8-a! Urmărește cel mai nou VIDEO Război Israel-Iran, ziua 11: Israelul bombardează ținte guvernamentale în Teheran, „cu o forță fără precedent” / Khamenei, izolat în buncăr

