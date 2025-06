Nicio rachetă iraniană nu a lovit baza americană din Qatar

Un oficial american a declarat luni, pentru Reuters, că nicio rachetă iraniană nu ar fi lovit baza militară al-Udeid a SUA din Qatar.

Potrivit sursei citate, evaluarea inițial ar fi venit în urma unei „tentative” de atac a Iranului asupra bazei cu rachete cu rază scurtă și medie de acțiune.

Totodată, ministrul de Interne al Qatarului a declarat că situația de securitate din țară „rămâne stabilă” și că nu ar exista motive de îngrijorare în urma atacului Iranului, potrivit CNN.

No Iranian missiles appear to have hit U.S. airbase in Qatar, U.S. official tells Reuters. — Clash Report (@clashreport) June 23, 2025

Presa străină iraniană a relatat un atac la Teheranului la baza SUA din Qatar

Iranul a lansat un atac cu rachete asupra unei baze militare americane din Irak, conform presei de stat iraniene Tasnim. Potrivit CNN, operațiunea, numită „Besharat al-Fath” (Binecuvântările victoriei), a vizat și baze din Qatar.

Această acțiune marchează o escaladare semnificativă a tensiunilor dintre Iran și SUA în regiune. CNN relatează că atacul a fost confirmat de surse oficiale iraniene, însă impactul și consecințele rămân încă neclare.

Iranian state media shared this after striking on empty US base in Qatar. pic.twitter.com/1GcSmwwYPI — Clash Report (@clashreport) June 23, 2025

Iranul ar fi anunțat Qatarul cu privire la atac

Iranul a informat Qatarul despre un atac iminent asupra unei baze militare americane din țară, conform unei surse anonime citată de CNN. Scopul acestei coordonări a fost minimizarea victimelor și menținerea unei căi de ieșire din conflict.

Atacul cu rachete a vizat baza aeriană Al Udeid. Ministerul Apărării din Qatar a anunțat că sistemele de apărare antiaeriană au interceptat rachetele iraniene. Un oficial american a declarat pentru CNN că nu există informații despre victime sau răniți în rândul personalului american.

Această mișcare diplomatică neobișnuită subliniază complexitatea relațiilor din regiune și dorința de a evita o escaladare majoră a tensiunilor.

Unele avioane american au fost mutate de la baza din Qatar săptămâna trecută

Avioanele americane au fost relocate din baza aeriană Al Udeid din Qatar, conform unei imagini din satelit din 19 iunie. Aceasta arată piste de aterizare aproape goale, sugerând o mișcare strategică înainte de atacul cu rachete al Iranului asupra orașului Al Udeid. Potrivit CNN, mutarea a avut loc ca parte a eforturilor SUA de a-și proteja activele în Orientul Mijlociu, în contextul tensiunilor dintre Iran și Israel.

Doi oficiali din domeniul apărării au confirmat pentru CNN această acțiune preventivă. Relocarea navelor În paralel, toate navele Marinei SUA staționate la Naval Support Activity Bahrain au părăsit portul săptămâna trecută. CNN menționează că destinația exactă a avioanelor și navelor rămâne necunoscută. Aceste mișcări strategice subliniază complexitatea situației din regiune și eforturile SUA de a-și proteja forțele în fața potențialelor amenințări.