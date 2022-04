Premierul britanic a fost întrebat despre estimările făcute de surse occidentale, afirmând că „este o posibilitate realistă (n.r. – ca războiul să țină până la finele anului 2023)

„Putin are o armată imensă. Are o poziție politică foarte dificilă pentru că a făcut o gafă catastrofală. Singura opțiune pe care o are acum, într-adevăr, este să încerce în continuare să-și folosească abordarea îngrozitoare, bazată pe artilerie, ca să încerce să-i zdrobească pe ucraineni”, a spus Boris Johnson.

Premierul Marii Britanii a adaugat că „indiferent” de superioritatea militară pe care Vladimir Putin o va putea exercita în următoarele luni, liderul rus „nu va putea cuceri spiritul poporului ucrainean”.

Boris Johnson a mai anunțat și că ambasada Marii Britanii în Ucraina va fi redeschisă la Kiev „foarte curând”.

„Forţa extraordinară şi succesul preşedintelui Zelenski şi al poporului ucrainean cu privire la rezistenţa afişată în faţa forţelor ruse la Kiev înseamnă că pot anunţa, astăzi (n.r. vineri), că în curând, săptămâna viitoare, ne vom redeschide ambasada din capitala Ucrainei”, a declarat Boris Johnson.

Premierul britanic a adus un omagiu diplomaţilor britanici care au rămas în regiune şi a asigurat că ţara sa va continua să sprijine Ucraina.

„Regatul Unit şi aliaţii noştri nu vor urmări pasiv cum Putin continuă acest atac”, a mai subliniat Boris Johnson.

