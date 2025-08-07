„Prioritățile sunt absolut clare. În primul rând, să oprim măcelul, iar Rusia este cea care trebuie să accepte încetarea focului. În al doilea rând, un format de lideri, pentru ca întâlnirea să poată duce la o pace cu adevărat durabilă”, a scris Zelenski pe contul său de X.

Formatul de lideri ar presupune organizarea unei reuniuni Zelenski – Putin la care să participe atât președintele american Donald Trump, cât și șefi de stat sau de guvern din state membre UE.

A treia condiție propusă de Zelenski este conturarea împreună cu Europa și Statele Unite a unor garanții de securitate pe termen lung pentru Ucraina.

Președintele ucrainean a anunțat că a discutat miercuri la telefon, separat, cu secretarul general al NATO Mark Rutte și omologul său finlandez Alexander Stubb, după convorbirea cu Donald Trump și lideri europeni, iar pentru joi are programate conversații telefonice cu șeful statului francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul italian Giorgia Meloni.

Today is a day of numerous calls and contacts aimed at making real progress on the path to peace and ensuring Ukraines independence under any circumstances.



Several conversations are planned for today. A call with German Chancellor Merz is already on the schedule. Well also be… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 7, 2025

Aceste contacte diplomatice au loc în urma întâlnirii de miercuri de la Kremlin între Vladimir Putin și emisarul special american pentru Orientul Mijlociu Steve Witkoff.

Donald Trump a anunțat o „întâlnire productivă” și o posibilă întrevedere cu Vladimir Putin, iar Kremlinul a transmis ulterior că o astfel de întâlnire ar putea avea loc „în următoarele zile”. Casa Albă spune că întâlnirea a fost propusă de partea rusă, în timp ce Kremlinul susține contrariul. Witkoff ar fi cerut și o întâlnire trilaterală Trump – Putin – Zelenski, dar partea rusă nu ar fi dat un răspuns deocamdată.

Mai devreme, secretarul de stat american Marco Rubio a ținut să tempereze așteptările în privința unei întrevederi între Donald Trump și Vladimir Putin, precizând că „există încă o mulţime de obstacole de depăşit şi sperăm să facem acest lucru în următoarele zile, poate săptămâni”.

Luni, 29 iulie, Donald Trump i-a dat lui Vladimir Putin un termen-limită de zece zile pentru a lua măsuri în favoarea păcii, termen ce expiră vineri, 8 august. Între timp, președintele american a crescut taxele vamale pentru India din cauza achizițiilor de petrol rusesc și a avertizat China cu o măsură similară.

Într-o primă reacție după întrevederea dintre Witkoff și Putin, Zelenski a menționat că presiunea asupra Kremlinului dă roade şi că regimul de la Moscova este acum mai dispus să accepte un armistiţiu. „Se pare că Rusia este acum mai înclinată să accepte un armistiţiu. Presiunea asupra lor funcţionează. Dar cel mai important este să nu ne înşele în detalii – nici pe noi, nici pe Statele Unite”, a declarat șeful statului ucrainean.

