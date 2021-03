Andreea Marin precizează că după spargerea locuinţei din urmă cu câţiva ani a schimbat sistemul de securitate al casei.

„Este adevărat, a existat aseară o tentativă de spargere a locuinței, însă fără succes, întrucât după ce am avut o altă experiență de acest gen, furt din clădire, acum câțiva ani, am schimbat sistemul de securitate, am trecut recent și prin renovare schimbând ferestrele și ușile cu unele performante securizate”, a spus Andreea Marin.

Potrivit sursei citate, în 2015, hoții au intrat în casa vedetei și au furat bijuterii în valoare de 1.000 de lei.

Firma de securitate a sosit la fața locului la fel și poliția și cineva apropiat, nu au avut nici prea mult timp la dispoziție. Dacă acum câțiva ani hoții au fost prinși și apoi încarcerați, în acest moment, pentru cazul prezent, autoritățile au deschis doar dosar penal pentru infracțiunea de tentativă de furt calificat. Andreea Marin:

Vedeta susţine că nu ţine bijuterii valoroase în casă şi nici bani lichizi.

„În plus, aceşti hoți chiar dacă ar intra în clădire, sincer ar fi dezamăgiți. Noi avem un principiu: nu ținem în casă obiecte de valoare mare, gen bijuterii valoroase, nici bani cash. Singurul lucru cu care ar putea pleca sub braț un hoț ar fi vreun televizor. Laptopul e cu mine mereu și oricum electrocasnicele sunt detectabile după IP în ziua de azi, așadar îi pun în pericol după aceea”, a adăugat Andreea Marin.

„Nu îmi face plăcere situația, nu îmi place să văd oamenii puși sub acuzare. Sunt un om pașnic, dar fiecare om ar trebui să fie conștient că poartă răspunderea faptelor sale”, a mai spus Andreea Marin.

Citeşte şi:

Continuă să crească numărul pacienților de la ATI. Peste 4.000 de cazuri noi de COVID și 76 de decese în ultimele 24 de ore

Cum au dispărut ornamentele din Baia Neptun de la Herculane, pe care un grup de tineri încearcă să o salveze. „Dacă te uiți prin oraș, o să le vezi montate pe case, pe balcoane”

PARTENERI - GSP.RO În Columbia toată lumea știe cine este soția lui Giovanni Becali. L-au eliberat imediat dintr-o pușcărie din Bogota când au aflat cum o cheamă

Playtech.ro Incredibil! Cine este atacatoarea Mirelei Vaida. Descoperirea halucinantă a Poliției

Observatornews.ro Tânăr din Zimnicea bătut în Live pe Facebook de un vecin, în timp ce discuta chiar despre el: "Mă înjuri? Na!"

HOROSCOP Horoscop 21 martie 2021. Taurii se bucură de o revenire la preocupări mai lejere, care le hrănesc sufletul

Știrileprotv.ro Țigările clasice vor dispărea complet din Europa. Când se va întâmpla

Telekomsport ALERTĂ! Prezentatorul TV care miercuri a fost dat afară după ce a criticat o femeie importantă

PUBLICITATE Cum să-ți ajuți bunicii și părinții mai bine, în pandemie (PUBLICITATE)