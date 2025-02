Edilul a declarat că nu s-a supărat, ba ma mult, este de acord cu ce a spus șefa USR.

„Asta e cert, adică nu cred că are cineva un dubiu. Faptul că am rezistat și am ajuns până aici cred că încăpățânarea asta e parte din rețetă”, a spus Nicușor Dan.

Totodată, acesta a precizat că recunoaște acest lucru și „eu singur spun asta despre mine”.

„Este și o calitate, e și un defect. E o calitate, că te duci … și e defect atunci când nu vezi stânga, dreapta”, a precizat candidatul independent la prezidențiale.

„Această decizie îi aparține”

Președinta USR, Elena Lasconi, a declarat joi că Nicușor Dan a încercat să obțină sprijinul unor partide pentru candidatura sa, însă până în prezent nu a primit nicio susținere oficială.

Ea a subliniat că, dacă actualul primar general al Capitalei nu se retrage din cursă, vor merge în fața alegătorilor pentru a-și prezenta viziunea despre România.

Întrebată dacă Nicușor Dan ar putea favoriza un alt candidat prin menținerea sa în cursă, Lasconi a răspuns că actualul primar general al Capitalei este un om încăpățânat.

„Poate face jocul unui alt candidat sau al unui alt partid. Poate fi, cum spun românii, împins de cineva la înaintare. Totuși, cine îl cunoaște știe că este un om extrem de încăpățânat. Odată ce își pune ceva în minte, merge înainte indiferent de consecințe. Cred că ar trebui să analizeze situația cu atenție, dar această decizie îi aparține”, a transmis Elena Lasconi.



