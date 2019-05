„Am fost cunoștințe, nu am avut același cercuri de prieteni, ne-am învârtit în aceeași industrie. Am fost, într-adevăr în acea seară în aceeași cub, însă fabulațiile devin inimaginabile și am introdus și dacă aceste prostii se mai perindă, voi lua acțiuni în judecată. A trecut suficient timp, trebuie să lăsăm oamenii să se odihnească, Răzvan să aibă pacea lină. La ieșire ne-am întâlnit, pe mine m-a condus un bodyguard afară până la mașină, pentru că era prea aglomerat. Nici măcar unul pe lângă altul nu am trecut! Nu am avut aceleași cercuri de prieteni, am mai spus. Eu l-am admirat foarte mult ca și creator, ca și om de artă. Nu ne-am intersectat mai deloc.” a spus Stephan Pelger la „Star Matinal”.

Răzvan Ciobanu a murit într-un accident rutier, a doua zi de Paște. Accidentul a avut loc între Săcele și Năvodari. Designerul avea 43 de ani.

