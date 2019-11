De Petre Dobrescu,

Primarul Cosmin Necula a fost exclus marți seară din PSD. În ședința CEx a partidului au mai fost excluși membri importanți, printre careAna Birchall, fostul ministru al justiției.

Edilul municipiului Bacău spune că totul a pornit după ce și-a exprimat punctul de vedere și după ce a adus o serie de critici Guvernului Dăncilă cu privire la alocarea fondurilor către administraţia locală.

În luna mai am cerut demisia Vioricăi Dăncila și a guvernului. Am explicat în repetate rânduri cum acest Guvern a furat 100 de milioane de lei din banii băcăuanilor și ne-a dat înapoi, foarte târziu, doar 29 de milioane. Am spus recent că există pesediști care se simt jenați de faptul că trebuie să o susțină pe Viorica Dăncilă. În PSD, dacă spui adevarul ești dat afară. Fie că deranjezi conducerea locală, fie că deranjezi conducerea central.

Primarul Bacăului, Cosmin Necula: