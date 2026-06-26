Reacția PSD după ce PNL, USR și UDMR l-au propus premier pe Siegfried Mureşan: „Sabotează formarea Guvernului”

PSD: „PNL, USR și UDMR au refuzat toate soluțiile propuse”

Partidul Social Democrat a transmis, vineri, un comunicat în care acuză PNL, USR și UDMR că blochează formarea unui nou Guvern și că mențin în mod intenționat actuala criză politică. Social-democrații susțin că anunțul privind susținerea unui premier comun de către cele trei formațiuni reprezintă „o nouă tentativă” de a împiedica formarea unui Executiv cu puteri depline.

„Anunțul de azi al partidelor de dreapta privind susținerea unui prim-ministru comun – fără a avea o majoritate parlamentară solidă în spate – este o nouă tentativă de inventare a unor condiții menite să facă imposibilă formarea unui Guvern cu puteri depline”, se arată în comunicatul PSD.

PSD afirmă că a susținut constant identificarea unei soluții rapide pentru depășirea crizei politice, după adoptarea moțiunii împotriva premierului Ilie Bolojan. Potrivit social-democraților, partidul a susținut refacerea coaliției pro-occidentale fără Ilie Bolojan, a sprijinit demersurile președintelui României pentru desemnarea unui nou premier și și-a exprimat disponibilitatea de a prelua funcția de prim-ministru și responsabilitatea guvernării. „PSD a dorit refacerea rapidă a coaliției pro-occidentale – fără Bolojan. Au refuzat!”, se precizează în comunicat.

De asemenea, PSD susține că partidele de dreapta au respins și varianta în care social-democrații și-ar fi asumat conducerea Guvernului, deși, potrivit formațiunii, această soluție ar fi fost inițial acceptată.

Social-democrații acuză existența unui „scenariu premeditat”

Reprezentanții PSD consideră că schimbările succesive de poziție ale PNL, USR și UDMR demonstrează existența „unui scenariu premeditat” de menținere a României în criză politică. „Aceasta nu este negociere. Aceasta este sabotaj și rea-voință”, afirmă PSD, referindu-se la condițiile invocate de partidele de dreapta în negocierile pentru formarea Guvernului.

Social-democrații avertizează că prelungirea crizei politice poate avea consecințe economice și instituționale majore, în contextul în care Parlamentul urmează să intre în vacanță, iar România trebuie să îndeplinească jaloanele asumate prin PNRR până la finalul lunii august. „Blocajul impus de partidele dreptei poate avea un impact devastator asupra ratingului și credibilității României în fața partenerilor europeni. Consecințele acestui blocaj vor fi suportate de milioane de cetățeni”, se mai arată în comunicat.

În final, PSD le solicită liderilor PNL, USR și UDMR să renunțe la „acest joc iresponsabil” și să permită formarea unui Guvern cu puteri depline. „România nu este proprietatea dreptei politice și nu poate fi ținută ostatică unor calcule meschine de partid”, se mai precizează în comunicatul formațiunii.

Miercuri, PSD a venit cu propunerea de a prelua guvernarea, cu Sorin Grindeanu premier. Astăzi, PNL, USR și UDMR l-au propus prim-ministru pe europalamentarul Siegrfied Mureșan.

România, în criză politică de la începutul lunii mai

Criza politică actuală a fost declanșată la începutul lunii mai, când Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis printr-o moțiune de cenzură care a întrunit un număr record de voturi: 281.

De atunci, cele două încercări ale președintelui Nicușor Dan de a numi un premier au eșuat consecutiv. Prima tentativă l-a avut în prim-plan på Eugen Tomac. Propus ca premier desemnat pentru un guvern tehnic, acesta nu a mai ajuns la votul final din Parlament, depunându-și mandatul după ce negocierile au arătat clar lipsa unei susțineri majoritare.

A urmat desemnarea surpriză a lui Adrian Veștea. Mișcarea șefului statului, realizată fără consultarea prealabilă a PNL, a provocat tensiuni majore. Liberalii au organizat un Congres Extraordinar în care au reconfirmat interdicția de a se alia cu PSD și l-au reales pe Ilie Bolojan la șefia partidului. Luni, 23 iunie, Guvernul Veștea a picat în Parlament, obținând doar 189 de voturi din cele 233 necesare. Votul a fost pecetluit după ce liderul AUR, George Simion, a condiționat sprijinul politic de o declarație publică a președintelui Nicușor Dan care să ateste că AUR nu este o formațiune extremistă. Declarația nu a mai venit, iar joi seară, șeful statului a reiterat ferm că AUR nu este un partid pro-occidental.

Continuă debandada politică: coaliția PNL-USR-UDMR îl propune premier pe Siegfried Mureșan. Calcule, culise și opțiunile lui Nicușor Dan

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