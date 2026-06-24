PSD își asumă guvernarea cu Sorin Grindeanu premier

Miercuri, social – democrații s-au întâlnit în ședința Biroului Politic Național pentru a vota intrarea la guvernare. PSD își va asuma guvernarea cu Sorin Grindeanu ca premier, după cum a anunțat chiar liderul formațiunii politice.

„Partidul Social-Democrat a decis astăzi în Biroul Politic Naţional, în unanimitate, să-şi asume responsabilitatea răspunderea guvernării, iar preşedintele partidului să fie propunerea de premier.

De asemenea, am cerut un vot colegilor mei pentru a avea libertate totală în alegerea echipei de miniştri, în cazul în care PSD va primi mandatul de la preşedintele României”, a anunțat liderul social-democraților, în timpul conferinței de presă de miercuri, organizată după ședința Biroului Politic Național al PSD.

Sorin Grindeanu spune că PSD vrea autonomie deplină asupra programului de guvernare

Totodată, liderul PSD a anunțat că partidul vrea autonomie deplină asupra programului de guvernare și spune că, în acest moment, ar trebui să existe două obiective clare pentru clasa politică din România.

„PSD va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare. Dacă va fi un guvern PSD, atunci acesta va fi un guvern care nu se va teme şi care nu va sta cu căciula în mână în faţa nimănui.

Va fi în serviciul românilor şi atât. PSD va juca exclusiv pe mâna sa. Obiectivul este simplu, relansare economică şi recâştigarea încrederii românilor în capacitatea clasei politice de a livra prosperitate”, a mai spus președintele partidului, în timpul conferinței de presă.

Sorin Grindeanu a mai anunțat și că „partidul își poate asuma guvernarea în condiții clare și transparente” și că partidul va discuta despre un acord politic cu formațiunile politice prooccidentale.

„PSD își poate asuma guvernarea în condiții clare și transparente. Am decis să avem o echipă de negociere care să discute cu celelalte formațiuni prooccidentale draftul unui acord politic. Vorbim despre lucruri generale, precum PNRR, aderarea la OCDE, programul SAFE și respectarea țintelor de deficit, nu despre condiții impuse PSD”, a mai spus liderul social-democraților.

Guvernul lui Sorin Grindeanu nu va avea doar membrii PSD

Grindeanu a transmis că social-democrații l-au mandat să își formeze echipa cu membrii PSD, însă nu are restricții cu privire la alte partide. Totodată, Sorin Grindeanu spune că dacă va forma Executivul, acesta va fi unul minoritar.

„Colegii mei m-au mandat să îmi formez echipa cu membrii PSD, dar nu există o restricție din acest punct de vedere (…) Va fi un guvern minoritar, indiferent de componență. E greu să vii în acest moment în Parlament, respectând tot ceea ce au spus partidele, fie PSD, fie PNL și USR și să formezi o majoritate. Este clar că va exista un guvern minoritar, indiferent de opțiunile președintelui”, a mai spus Sorin Grindeanu, după ședința BPN a PSD.

În cazul în care va fi desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze un guvern, Sorin Grindeanu spune că nu va avea vicepremieri.

„Vă anunț că nu voi avea niciun vicepremier. Nu cinci. Niciunul”, a mai transmis el.

Social-democrații nu vor vota un guvern din care PSD nu face parte

Sorin Grindeanu a mai precizat că social-democrații nu vor vota în Parlament un guvern din care partidul nu va face parte. Liderul PSD spune că această condiție i-a fost comunicată inclusiv președintelui Nicușor Dan, în timpul negocierilor de la Cotroceni.

„Ceea ce face PSD, și am spus inclusiv ieri la Cotroceni, este că noi nu vom vota niciun guvern din care nu facem parte”, a mai adăugat Sorin Grindeanu, în timpul conferinței de presă.

Ce spune Sorin Grindeanu despre programul de guvernare

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a subliniat că orice guvernare viitoare trebuie să accelereze implementarea PNRR, întrucât „în două luni trebuie să facă lucruri pe care toate guvernele de până acum le-au făcut în aproape cinci ani”.

„Orice guvern ar veni, în două luni trebuie să facă lucruri pe care toate guvernele de până acum le-au făcut în aproape cinci ani, dacă vrem să tragem foarte mulţi din banii care sunt prinşi în PNRR”, a mai spus el.

Sorin Grindeanu a insistat asupra necesității adoptării legii salarizării, afirmând că aceasta este esențială pentru bugetul din 2026.

„Noi ne dorim să aprobăm legea salarizării. Haideţi să fim corecţi, pentru că vorbim de 700 de milioane de euro, care sunt calculaţi în acest buget, pe anul acesta, la venituri.

Nu e valabil acel calcul, pe care văd că l-au făcut unii, care spuneau, domnule, haideţi să nu facem legea salarizării, fiindcă, ok, putem pierde 700 de milioane, dar, pe de altă parte, costul minim este de 8 miliarde, şi de la 8 miliarde în sus…astea sunt costuri viitoare. În bugetul din acest an, la venituri, sunt prinse aceste 700 de milioane. Trebuie să încercăm să facem aceste lucruri”, a mai spus Sorin Grindeanu.

În cazul în care PSD va conduce guvernarea, partidul își propune să atingă cât mai multe ținte stabilite în PNRR și să respecte angajamentele internaționale, inclusiv cele legate de OCDE și SAFE, conform declarațiilor lui Grindeanu.

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Ce a anunțat președintele Nicușor Dan după consultările de marți de la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan a anunțat că soluția care prinde contur este formarea unui guvern politic minoritar sprijinit printr-un acord parlamentar. Reamintim că șeful statului s-a întâlnit marți, 23 iunie, la Cotroceni, cu partidele politice la negocieri pentru formarea unui nou guvern.

„Am avut astăzi consultări cu partidele și grupurile parlamentare pentru identificarea unei soluții de deblocare a crizei politice în care ne aflăm. Varianta care pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar, care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil”, a scris Nicușor Dan pe rețeaua X.

Șeful statului a făcut apel la accelerarea negocierilor: „Invit, așadar, partidele parlamentare să demareze discuțiile pentru semnarea acestui acord parlamentar și, ulterior, să îmi facă propuneri pentru formula de guvern minoritar, susținut în concordanță cu acest acord. Întregul proces trebuie să se deruleze într-un ritm accelerat, deoarece urgența instalării unui guvern funcțional și stabil este majoră”.

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