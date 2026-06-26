După ce PSD l-a nominalizat drept candidat pe Sorin Grindeanu, liderii PNL-USR-UDMR au plusat cu varianta Siegfried Mureșan, eurodeputat PNL și negociator șef al PE pentru Cadrul Financiar Multianual.

Propunerea Mureșan ar avea 180 de voturi sigure

Târziu, în noaptea de 25 spre 26 iunie, liderii din PNL, USR și UDMR ai fostei coaliții de guvernare au ajuns la un numitor comun pentru noua variantă de premier, susțin sursele Libertatea. Siegfried Mureșan a fost văzut ca omul potrivit să încerce să strângă 233 de voturi în Parlament.

În momentul de față, pe calculele liberale, formațiunea se bazează pe 180 de voturi, venite de la PNL, USR, UDMR, minorități, plus câteva de la formațiuni de buzunar din legislativ. 

Surse politice spun că negocierile pentru cele 53 de voturi lipsă vor fi intense, dacă Mureșan va fi desemnat de președinte pentru formarea noului guvern. Sursele politice mai arată că este un mare semn de întrebare dacă Nicușor Dan va fi de acord cu acest nume.

Nicușor Dan i-a convocat la Cotroceni vineri, 26 iunie, de la ora 18.00, pe liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare – Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Kelemen Hunor și pe Varujan Pambuccian, reprezentantul parlamentarilor aleși în Camera Deputaților din partea minorităților naționale.

Sursele Libertatea susțin că Nicușor Dan ar fi vrut ca pe masa sa să ajungă o singură variantă de premier, care să aibă în spate și o susținere parlamentară solidă. Mai precis, să nu fie forțat să aleagă.

Varianta PNL a compromisului politic

În schimb, partidele politice din fosta coaliție consideră că Nicușor Dan trebuie să-și asume deciziile. Politicieni implicați în discuții sunt de părere că varianta Siegfried Mureșan indică flexibilitate din partea PNL, așa cum a cerut și șeful statului. 

Cea mai consistentă indicație de deschidere spre compromis ar fi că PNL nu a mai insistat cu varianta Ilie Bolojan premier. De asemenea, la nivelul PNL este exclusă varianta rotativei. Pe masa PNL sunt două variante luate în calcul, expuse și în negocierile cu PSD.

Prima este varianta în care premierul desemnat pe filieră PNL are un cec în alb, adică nu va fi depusă moțiune de cenzură din partea PSD, până la finalul anului. Apoi, fiecare situația poate fi reevaluată. 

Cealaltă variantă este cea în care propunerea PNL ar putea rezista la Palatul Victoria până finalul acestei legislaturi, adică decembrie 2028.

PSD acuză PNL că nu își ține cuvântul

Pe de altă parte, social-democrații dau vina pe liberali pentru faptul că se prelungește criza politică. Negociatorii PSD au spus mai multe nu-uri categorice. Un prim „nu” a fost pentru varianta unei noi rotative, cu premier desemnat prima dată de la PNL-USR-UDMR. 

Un al doilea „nu” a fost cel legat de disponibilitatea de a sprijini un prim-ministru girat de PNL-USR-UDMR, dacă va fi desemnat de Nicușor Dan.

Varianta Grindeanu premier, cel puțin aritmetic, este mult mai facilă. Pentru că PSD cu un sprijin PNL și USR, plus minorități, ar avea 251 de voturi.

Așadar, la prima impresie, partidele politice și Nicușor Dan sunt într-un nou blocaj, pentru că se conturează greu o nouă majoritate politică. Liberalii și cei din USR ar vrea încă o discuție a liderilor în cursul zilei de vineri, 26 iunie, dar dinspre PSD nu a venit încă răspunsul și este anticipat mai degrabă un refuz.

Drumul până la anticipate

Nicușor Dan poate face în orice moment dorește o nouă desemnare de premier. Dacă și noul premier desemnat va pica la votul din Parlament, atunci începând cu 21 august șeful statului are la îndemână opțiunea dizolvării Parlamentului.

Iar dizolvarea Parlamentului înseamnă alegeri anticipate. „În afară de AUR, să vedem cine mai vrea anticipate. Asta înseamnă că a doua variantă de premier desemnat de Nicușor Dan are șanse mari să treacă”, punctează în discuțiile informale un lider liberal, aluzie la faptul că următorul premier desemnat de șeful statului are mult mai multe șanse în Parlament decât Eugen Tomac sau Adrian Veștea.

Potrivit Constituției, alegerile anticipate pot fi organizate în cel mult trei luni de la dizolvarea Parlamentului.

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