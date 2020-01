De Dragoș Tănase,

„România este profund îngrijorată cu privire la evoluţiile din Orientul Mijlociu după atacurile asupra Ambasadei Statelor Unite în Irak – pe care România le-a condamnat ferm – măsurile de protecţie luate de SUA. Detensionarea este esenţială pentru a se preîntâmpina pe viitor o deteriorare a situaţiei de securitate”, se arată în mesajul postat de MAE pe Twitter.

RO is deeply concerned w/ recent developments in #MiddleEast after t/attack against #US embassy in Iraq – which RO strongly condemned – & t/consequent protective&preventive measures undertaken by US. De-escalation is essential to avoid further deterioration of security situation.

— MFA Romania (@MAERomania) 4 ianuarie 2020