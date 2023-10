„Mulţumesc tuturor celor care luptă şi muncesc pentru Ucraina! Şi astăzi sunt recunoscător în special Statelor Unite. Acordurile noastre cu preşedintele Biden sunt puse în aplicare. Ele sunt puse în aplicare foarte precis, ATACMS s-au dovedit a fi foarte exacte”, a declarat Zelenski, în discursul său video de marţi seară.

SUA au furnizat în secret Ucrainei rachete ATACMS cu rază lungă de acţiune, oferind Ucrainei o nouă capacitate semnificativă ce ar putea permite forţelor sale să lovească noi ţinte ruseşti anterior inaccesibile, au declarat, pentru CNN doi oficiali americani. Rachetele ar fi fost deja folosite şi şi-au arătat eficienţa, ruşii fiind luaţi prin surprindere.

Armata ucraineană a transmis, marţi, că a distrus aici 9 elicoptere ruseşti, un depozit de muniţie şi un lansator de rachete pentru apărare aeriană, dar nu a precizat dacă a folosit ATACMS pentru a întreprinde aceste atacuri. Bloggerii militari ruşi pro-război au descris însă acest ultim atac ca fiind unul dintre cele mai grave contraatacuri ale Ucrainei.

Decizia Washingtonului de a trimite rachete ATACMS cu rază lungă de acţiune în Ucraina a fost „o greşeală gravă” care va avea consecinţe serioase, a declarat, miercuri, ambasadorul Rusiei în SUA, după ce Kievul a declarat că a folosit aceste arme pentru prima dată, transmite Reuters.

Kremlinul a declarat că livrările americane de rachete ATACMS şi tancuri Abrams către Ucraina nu vor schimba situaţia pe câmpul de luptă.

„Washingtonul urmăreşte în mod constant o politică de reducere completă a relaţiilor bilaterale”, a declarat Antonov.

„Statele Unite continuă să facă presiuni pentru un conflict direct între NATO şi Rusia”, a adăugat el.

