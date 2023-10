Marți dimineață, armata ucraineană a anunțat că a lovit aerodromurilor militare ruse de lângă Luhansk și Berdiansk, distrugând nouă elicoptere, „echipamente speciale”, piste de aterizare și un depozit de muniții. De asemenea, zeci de soldați ruși au fost uciși și răniți în urma atacului, potrivit Kievului.

Ucrainenii au folosit în acest atac ATACMS (sisteme de rachete tactice pentru armată), pe care SUA le-au furnizat în secret Kievului, potrivit informațiilor apărute în mai multe publicații americane. Este pentru prima dată în cele 20 de luni de război când ucrainenii au folosit acest tip de rachete.

Utilizarea lor pe câmpul de luptă a fost confirmată marți seară de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a transmis „mulțumiri speciale SUA”.

„Mulțumim tuturor celor care luptă și lucrează pentru Ucraina! Mulțumim tuturor celor care ajută! Astăzi, adresăm mulțumiri speciale Statelor Unite. Acordurile noastre cu președintele Biden sunt complet îndeplinite. ATACMS și-au dovedit valoarea”, a transmis Zelenski, într-un mesaj video, citat de agenția ucraineană Unian.

Zelenski și alți lideri ucraineni au cerut de mai multe ori aceste rachete din SUA, care au o rază de acțiune mai mare decât oricare altele furnizate de Washington pentru a lovi ținte din teritoriile ocupate de Rusia.

Administrația Biden a refuzat însă cererea luni bune, de teamă că Kievul ar putea folosi armele pentru a lovi adânc în teritoriul Rusiei, înfuriind Moscova și ducând astfel la escaladarea conflictului.

Cu toate astea, conform Associated Press, Joe Biden i-a promis, în cele din urmă, luna trecută lui Volodimir Zelenski că SUA vor trimite Ucrainei ATACMS, în timpul unei întâlniri de la Casa Albă.

Oficialii americani au refuzat la acea vreme să ofere detalii despre momentul livrării sau câte rachete vor fi livrate, deși au sugerat că planul este să trimită un număr mic de rachete, aproximativ două duzini.

Din cauza preocupărilor SUA cu privire la escaladarea tensiunilor cu Rusia, versiunea ATACMS care a ajuns pe mâinile ucrainenilor are o rază de acțiune mai mică decât distanța maximă pe care o pot avea rachetele.

Unele modele au o rază de acțiune de până la 300 de kilometri, în vreme ce rachetele trimise în Ucraina au o rază de acțiune mai mică și poartă muniții cu dispersie, care, atunci când sunt trase, se deschid în aer, eliberând sute de bombe, notează Associated Press.

Rachetele ATACMS trimise Kievului sunt un model ATACMS Block I, fabricat în anii 1996-1997, cu o rază de acțiune de 165 de kilometri. Ele pot transporta circa 950 de submuniții de tip M74, conform Ukraine Weapons Tracker, un cont de X/Twitter specializat în monitorizarea și agregarea informațiilor referitoare la războiul din Ucraina.

#Ukraine: Well, something extraordinary happened- the remains of M39 missiles (Made in 1996 and 1997) of the MGM-140A ATACMS Block I system used by Ukrainian forces against Berdyansk AB.



This variant has a range of ~165km, inertial guidance, and carries 950 M74 submunitions. pic.twitter.com/AJQPC1WM2Q