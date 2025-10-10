Motivația acordării premiului

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Steven Cheung, a declarat: „Președintele Trump va continua să încheie acorduri de pace, să pună capăt războaielor și să salveze vieți. Are o inimă umanitară și nu va exista niciodată cineva ca el, care să poată muta munții cu forța voinței sale.”

Cheung a adăugat că „Comitetul Nobel a dovedit că pune politica înaintea păcii”.

Comitetul Nobel norvegian a motivat alegerea Mariei Corina Machado prin „munca sa neobosită de promovare a drepturilor democratice pentru poporul venezuelean și pentru lupta sa pentru realizarea unei tranziții juste și pașnice de la dictatură la democrație”.

Machado este și câștigătoarea premiului Saharov al Uniunii Europene pentru anul 2024.

Reacții și context politic

Decizia vine într-un context în care Donald Trump își exprimase public dorința de a câștiga Premiul Nobel pentru Pace. Trump este cunoscut ca un critic al lui Nicolas Maduro, liderul autocrat din Venezuela.

Relațiile dintre SUA și Venezuela sunt tensionate, cu legăturile diplomatice întrerupte din 2019.

Perspective ale experților

Halvard Leira, director de cercetare la Institutul Norvegian de Afaceri Internaționale, a comentat: „Cred că principalul lucru de reținut este că acest Comitet Nobel își demonstrează din nou independența, că nu se lasă influențat de opiniile populare sau de liderii politici în acordarea premiului.”

Leira a adăugat: „Trump va interpreta acest lucru așa cum dorește, dar acesta este un premiu acordat unei cauze pe care Statele Unite au susținut-o foarte mult de-a lungul anilor. Opoziția democratică din Venezuela este ceva pe care SUA au fost dornice să o susțină. Deci, în acest sens, ar fi greu pentru oricine să considere acest lucru ca o insultă la adresa lui Trump.”

Reacții internaționale

Rusia și-a exprimat susținerea pentru o potențială candidatură a lui Trump la Premiul Nobel pentru Pace. Consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, a făcut această declarație în dimineața decernării premiilor, conform agenției TASS.

În Ucraina, președintele Volodimir Zelenski a declarat că țara sa ar nominaliza pe Trump la Premiul Nobel, dacă acesta ar reuși să obțină un armistițiu în conflictul cu Rusia.

Decizia Comitetului Nobel vine într-un moment în care Trump anunțase recent un acord de încetare a focului și eliberarea ostaticilor în Gaza, ca parte a inițiativei sale de a pune capăt conflictului din regiune.

A trăit ascunsă, a fost amenințată și interzisă să candideze, dar nu a părăsit niciodată țara pe care o iubește. Maria Corina Machado, lidera opoziției democratic, simbolul luptei pașnice împotriva dictaturii din Venezuela, a primit Premiul Nobel pentru Pace 2025, în semn de recunoaștere pentru curajul de a apăra democrația chiar și atunci când viața i-a fost în pericol.

Premiul Nobel pentru Pace a fost o adevărată obsesie personală pentru Donald Trump. În ultimii ani, el a revendicat meritele pentru medierea mai multor conflicte internaționale: între India și Pakistan, Cambodgia și Thailanda, Egipt și Etiopia, Serbia și Kosovo, Rwanda și Congo, dar și pentru reducerea tensiunilor dintre Rusia și Ucraina.

