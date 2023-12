Anunțul privind votul în Consiliul Uniunii Europene de primire parțială a României și Bulgariei în Schengen a venit la câteva ore după ce Viena confirmase că a acceptat acordul cu România și Bulgaria cu privire la Air Schengen.

Decizia înseamnă că românii vor putea călători liber pe cale aeriană în interiorul UE și în țările Schengen și se elimină controalele la frontierele maritime.

Deocamdată, nu există un calendar pentru aderarea și cu granițele terestre. Comisia Europeană a precizat că discuțiile în acest sens vor continua anul viitor „și se estimează că o decizie în acest sens va fi luată de către Consiliu într-un interval de timp rezonabil”.

„Felicitări României şi Bulgariei pentru extinderea spaţiului Schengen pentru pasagerii transportului maritim şi aerian”, a transmis preşedintele Consiliului European, Charles Michel, pe X, fostă Twitter.

El a precizat că acesta este „un pas mult aşteptat de cetăţenii români şi bulgari pentru a se bucura de o mai mare libertate de mişcare, cu perspectiva transportului terestru, care va urma”.

Congratulations to Romania and Bulgaria on the extension of #Schengen for maritime and air transport passengers.



A long awaited step for Romanian and Bulgarian citizens to enjoy easier freedom of movement with the perspective of land transport to come. https://t.co/yDIdARSEOm