Mama acuză lipsa măsurilor și spune că nu a primit ajutor

Imediat după incident, mama fetiței a publicat o postare pe Facebook în care a povestit că ziua, începută cu o vizită obișnuită la zoo, s-a transformat într-un coșmar. Ea a acuzat patronii că nu au luat măsurile necesare pentru siguranța vizitatorilor și a reclamat că, după mușcătură, nu a primit niciun fel de sprijin din partea personalului.

Femeia spune că nu i s-a oferit nici măcar un plasture sau o cană de apă, fiind nevoită să se descurce singură. A precizat că nu va lăsa lucrurile așa și că își dorește ca justiția să stabilească responsabilitățile, mai ales pentru spaima prin care a trecut copila.

Mesajul emoțional publicat după incident

În ziua următoare, mama a revenit cu o fotografie în care apăreau două fetițe, dintre care cea mică avea mâna bandajată. Textul care însoțea imaginea a fost unul cu tentă motivațională, prin care femeia a încercat să transmită că, în ciuda durerii și a criticilor, alege să meargă mai departe.

Recomandări Lista taxelor majorate de la 1 septembrie 2025. Șoferii plătesc mai mult pentru rovinietă, unii români rămân fără asigurare de sănătate

Prin acest mesaj, a vrut să arate că familia încearcă să treacă peste momentul dificil, dar totodată a lăsat să se înțeleagă că rănile emoționale sunt mai greu de vindecat decât cele fizice.

Reacția la valul de critici din online

Pe măsură ce știrea incidentului a fost preluată de presă, au apărut și comentarii critice, în care unii internauți o acuzau pe mamă că nu ar fi avut grijă suficientă de copil. Femeia a răspuns ferm acestor acuzații, explicând că totul s-a întâmplat extrem de repede și că fetița nu a fost nesupravegheată.

Ea a povestit că la grădina zoologică se vinde mâncare pentru animale chiar la intrare, iar vizitatorii sunt încurajați să hrănească animalele. Din acest motiv, spune că a crezut că activitatea este sigură. În plus, a arătat că, în zona unde s-a produs atacul, spațiul pentru vizitatori trecea chiar pe lângă gardul maimuțelor, fără o barieră suplimentară de protecție.

Recomandări Guvernul analizează majorarea TVA de la 21% la 23% în 2026. Creșteri și în turism

Mama a subliniat că nu a încercat să încalce nicio regulă, ci doar a urmat traseul pus la dispoziție de grădina zoologică. În opinia ei, dacă ar fi existat o distanță de siguranță sau un gard suplimentar, incidentul nu ar fi avut cum să se producă.

Tatăl confirmă acuzațiile și contestă varianta oficială

Și tatăl fetiței a reacționat public, susținând că nu existau afișe de avertizare și nici alte măsuri de protecție. El a declarat că poate aduce martori care confirmă acest lucru și a acuzat că găletușele cu legume pentru animale sunt oferite vizitatorilor contra cost, ceea ce îi determină să se apropie de cuști.

„Doar minciuni, numai minciuni de la bun început. Va apărea știrea adevărată. Nu știu de unde aveți aceste informații, am martori că nu era nici un afiș, nimic, nici un alt gard de protecție și găletușa cu legume ți-o împinge la intrare și după îți mai cere și bani”, a comentat tatăl pe Facebook.

Bărbatul a adăugat că familia va lupta pentru ca adevărul să iasă la iveală și că nu acceptă varianta autorităților, pe care o consideră o încercare de a acoperi responsabilitatea administratorilor.

Ancheta autorităților continuă

Între timp, polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și fac verificări pentru a stabili exact cum s-a produs incidentul. Direcția Sanitar-Veterinară și Protecția Copilului Suceava au fost, de asemenea, sesizate și urmează să își prezinte concluziile.

Recomandări Cât m-a costat să îmi pregătesc copilul pentru clasa I. De la caiete și rechizite, până la uniforma cu sigla școlii

Până atunci, cazul rămâne unul disputat: pe de o parte, autoritățile spun că zona era semnalizată și securizată, iar pe de altă parte, părinții acuză lipsa de protecție și denunță faptul că, în loc să primească sprijin, sunt criticați și învinuiți.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE