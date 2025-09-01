Copila a ajuns de urgență la spital

Totul s-a întâmplat sâmbătă, 30 august, în jurul orei 14.00. Fetița se afla în zona spațiului amenajat pentru maimuțe, alături de părinți și sora mai mare. Familia avea asupra ei legume cu care hrănea animalele.

În timp ce copila s-a apropiat de cușcă pentru a da de mâncare unei maimuțe, aceasta a mușcat-o de mâna stângă.

Fetița a fost transportată de urgență la spital, unde medicii i-au tratat rana. Diagnosticul preliminar stabilit de cadrele medicale de la UPU Suceava a fost „plagă mușcată la mâna stângă”. Din fericire, micuța se află în afara oricărui pericol.

Poliția și autoritățile au deschis anchete

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „vătămare corporală din culpă” și fac verificări pentru a stabili exact cum s-a produs incidentul.

În paralel, au fost informate și instituțiile de control: Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Suceava și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava.

Potrivit primelor informații oficiale, în zona spațiului destinat maimuțelor erau montate plăcuțe cu avertismente clare: „Atenție, păstrați distanța, nu băgați mâna prin gard, pericol de mușcătură, nu lăsați copiii nesupravegheați”.

Discrepanțe între declarațiile părinților și informațiile oficiale

Deși autoritățile spun că plăcuțele de avertizare existau, părinții acuză că acestea ar fi fost puse ulterior incidentului.

„Eu am venit cu legumele de gât… două ore cât am stat eu la spital și a venit poliția a fost timp să pună afișe și toate cele. Nu era nici un afiș, te lasă cu lemurii în cușcă, spațiu suficient nu exista între cușcă și pe unde să treci. Numai minciuni”, a declarat femeia.

În plus, reclamă lipsa unui spațiu de siguranță între vizitatori și cușca animalelor, dar și faptul că mâncarea pentru maimuțe ar fi fost oferită chiar la intrare, contra cost.

„Doar minciuni, numai minciuni de la bun început. Va apărea știrea adevărată. Nu știu de unde aveți aceste informații, am martori că nu era nici un afiș, nimic, nici un alt gard de protecție. Și găletușa cu legume ți-o împinge la intrare și după îți mai cere și bani”, a spus tatăl, care a completat că fetița are, de fapt, 3 ani, nu 4 cum a scris presa.

În prezent, cazul este anchetat de poliție și urmează să fie verificate toate aspectele, inclusiv modul în care grădina zoologică respectă normele de securitate.

